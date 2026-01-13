Сметната палата на Турция открива незаконни плащания в губещата газова компания Боташ

Най-висшият държавен одитен орган на Турция е открил регулаторни нарушения при изплащането на заплати и обезщетения в държавната корпорация за петролни тръбопроводи Боташ (BOTAŞ) , която е отчела нетна загуба от 44,9 милиарда турски лири (1,27 милиарда долара) през 2024 г., според одитен доклад, представен на парламента, съобщава turkishminute.

Одиторите заявиха, че BOTAŞ е плащала на мениджъри и висши служители за овъртайм, с което са надвишени лимитите, определени от президентския указ, и не е включвала плащанията в задължителните изчисления на тавана на заплатите.

„Въпреки че постановлението ясно посочва кои плащания трябва да бъдат включени в изчисленията на лимита, заплащането на персонал над лимита без включване на паритр за овъртайм представлява нарушение на регулаторните изисквания", се казва в доклада. Одиторите заявиха, че тези суми не могат да се третират като заплащане за извънреден труд, защото „няма действителен извънреден труд".

Одитът също така установи „допълнителни плащания" за служители, които не са членове на синдикат, въпреки че разпоредбите не предвиждат правно основание за подобно обезщетение. Плащанията са били извън лимитите за брутна заплата, които се определят на всеки шест месеца с президентски указ. Одиторите заявиха, че 457 служители са получили помощ за грижи за деца без правно основание.

Сметната палата поиска прекратяване на плащанията и възстановяване на парите от получателите. Тя заяви също, че компанията не е получила необходимите становища от Министерството на финансите и хазната и от Председателството по стратегия и бюджет относно регулаторните промени, които са засегнали разходите.

Според данни на Министерството на финансите и Министерството на финансите, BOTAŞ е получила 155 милиарда турски лири (3,9 милиарда долара) от бюджета под формата на обезщетения за търговски загуби, което е повече от два пъти повече от 66-те милиарда турски лири, платени през 2024 г.

BOTAŞ от години отчита загуби в резултат на правителствена политика, която изисква от компанията да продава природен газ под себестойността си като част от усилията за ограничаване на инфлацията. Финансовите отчети на BOTAŞ за 2024 г. показват, че разходите за продажби в размер на 735,9 милиарда турски лири надвишават приходите от 733,6 милиарда турски лири, което означава, че компанията е отчела загуби преди оперативните разходи. Министерството на енергетиката на Турция съобщава, че около 60 процента от разходите за природен газ за домакинствата се покриват от държавни субсидии.

BOTAŞ е на второ място сред държавните икономически предприятия на Турция по обезщетение за търговски загуби след Корпорацията за производство на електроенергия (EÜAŞ).