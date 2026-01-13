ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Майкъл Карик ще води "Манчестър Юнайтед" до края н...

Времето София -2° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22079008 www.24chasa.bg

Поредна стачка спира таксиметровите превози в гръцката столица Атина днес и утре

2196
такси Снимка: Pixabay

Таксиметровите шофьори в гръцката столица Атина обявиха поредната си 48-часова стачка днес и утре, съобщава телевизия Скай.

Исканията са им подобни на онези, които издигнаха и при предишните си протести – отлагане до 2035 г. на задължението всички новорегистрирани таксиметрови автомобили да бъдат електрически от тази година, мерки срещу нелоялната според тях конкуренция от страна на многонационални приложения и коли под наем с шофьор, разрешение за движение на таксита в бус лентите, увеличаване на необлагаемия минимум в сектора на 12 хиляди евро годишно, пише БТА.

Синдикатът на таксиметровите шофьори в Атина заплашва с ескалация на протестите, ако не получи удовлетворителен отговор от правителството.

Такситата в гръцката столица стачкуваха няколко пъти през миналата година.

такси Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново