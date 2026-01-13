Повторното преброяване на гласовете в президентските избори в Хондурас било незаконно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Избирателната комисия на Хондурас обяви за незаконен указ на бившата президентка Сиомара Кастро, разпореждащ повторното преброяване на гласовете в президентските избори, които официално бяха спечелени в края на миналия месец от кандидата на десницата Насри Асфура, подкрепян от американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Бившата президентка от левицата Кастро определи изборите като "невалидни" поради "вмешателството" на президента на САЩ, който заплаши, че ще намали помощта за Хондурас, ако предпочитаният от него кандидат не спечели изборите.

Преброяването на гласовете, които за кратко даваха преднина на кандидата либерал Салвадор Насралла, беше неколкократно прекъсвано след изборите, които се произведоха на 30 ноември миналата година. Това предизвика съмнения за измама.

В крайна сметка 67-годишния Асфура беше обявен за победител на 24 декември миналата година с един процентен пункт разлика спрямо своя съперник Насралла, който заклейми измамите в изборния процес, пише БТА.

Новият президент се срещна с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, а Държавният департамент предупреди, че "всякакви опити за незаконната отмяна на изборите в Хондурас биха имали сериозни последствия."

Двамата подчертаха "значението на борбата срещу международната престъпност, укрепването на регионалната сигурност и прекратяването на незаконната имиграция", гласи съобщение на Държавния департамент на САЩ.