Видеозапис на туристи разкри жестокост към морска костенурка в Кипър

Бойка Атанасова, Атина

4700
Морска костенурка. Снимката е илюстративна Снимка: Pixabay

Властите в Кипър започнаха разследване по сигнал за открита мъртва костенурка, за която има подозрения, че е станала жертва на човешка жестокост или груба небрежност. Животното е намерено в крайбрежен район, популярен като местообитание на защитените видове Caretta caretta или Зелена морска костенурка.

Кипърската полиция извършва оглед като целта е да се установи дали смъртта е настъпила по естествени причини или е резултат от умишлено нараняване.

Група туристи, намиращи се в района на пристанището в Лимасол са заснели кадри, на които се вижда мъртвата костенурка изхвърлена от водата.

Записът вече е предаден на полицията в Кипър и служи като основно доказателство за идентифициране на извършителите.

В Кипър законодателството за защита на животните е изключително строго. Морските костенурки са защитен вид съгласно местното право и международните конвенции. Нарушителите са заплашени от тежки парични глоби и дори лишаване от свобода.

Случаят предизвика вълна от недоволство сред екологичните организации в Кипър, които призовават за засилен контрол по плажовете и по-строги санкции за рибари или туристи, които не спазват правилата за безопасност в близост до защитените зони.

