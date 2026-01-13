ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Майкъл Карик ще води "Манчестър Юнайтед" до края н...

Летището във Виена е затворено заради лошото време

Летището във Виена е затворено. СНИМКА: МЕЖДУНАРОДНО ЛЕТИЩЕ ВИЕНА

Виенското летище е затворено до 11 часа местно време днес поради заледяване на пистата, предизвикано от ниски температури и снеговалеж, съобщиха австрийски електронни медии. 

Пристигащите полети биват пренасочвани, а планираните излитания се забавят или отменят. Засегнати са хиляди пътници, съобщиха от ръководството на авиовъзела, пише БТА.

Препоръчва се пътниците да проверят статуса на полета си на електронните сайтовете на авиокомпаниите. Ако полетите са отменени, молбата на летищното ръководство е пътниците да не се отправят към летището. Работи се интензивно за възстановяване на въздушното движение, засега се очаква прекъсването на въздушния трафик да продължи до 11 часа, се посочва в съобщение на летището във Виена.

