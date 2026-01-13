Опозицията в Албания голям протест срещу правителството на Еди Рама на 24 януари

Сали Бериша, лидерът на основната албанска опозиционна партия – Демократическата партия на Албания (ДП/PD), обяви организирането на голям протест срещу правителството на Еди Рама на 24 януари, предаде АТА.

Бериша каза това снощи по време на ежеседмичната си демонстрация пред сградата на албанското правителство в центъра на Тирана, като призова албанските граждани, интелектуалци и младежи да се обединят в истински опозиционен фронт, който да свали това, което той нарече „наркодиктатура“, пише БТА.

Лидерът на Демократическата партия каза, че протестите ще бъдат мирни, но решителни, както и че опозицията ще направи всичко за „гражданско въстание срещу корупцията, бедността и завладяването на държавата“.

Според Бериша премиерът Еди Рама блокира правосъдната система, за да защити вицепремиера и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку, а правителството „се държи на крака“ чрез измами, пропаганда и корупция.

Политическото напрежение в Албания ескалира в последните месеци, след като се появиха твърдения за корупция, отправени срещу вицепремиерката Белинда Балуку. Заедно с няколко официални представители и компании Балуку е обвинявана, че е използвала държавни средства за фаворизиране на определени компании в големи инфраструктурни проекти. По време на изслушване в парламента миналия месец Балуку определи обвиненията като инсинуации и очерняне и заяви, че сътрудничи на съдебните власти.

Албанската Специализирана структура срещу корупцията и организираната престъпност (СПАК/SPAK) поиска снемане на имунитета на Балуку, като Съветът по правилника, мандатите и имунитета в албанския парламент ще заседава по този въпрос на 28 януари, информира албанският информационен портал „Шчиптаря“.