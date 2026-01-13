Мерц: Дните на иранските управляващи са преброени на фона на масовите протести в Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че дните на сегашните ирански управляващи са преброени на фона на масовите протести в Иран, предаде ДПА.

"Ако един управляващ режим може да се задържи на власт само чрез използването на насилие, то фактически дните му са преброени", заяви Мерц по време на посещение в Бенгалуру, Индия. "Предполагам, че може би сега сме свидетели на последните дни и седмици от този режим", допълни той.

Германският канцлер вече заклейми вчера действията на иранските сили за сигурност срещу протестиращите, като ги определи като "непропорционални" и "жестоки".

От 28 декември миналата година Иран е обхванат от най-сериозната вълна от протести от години насам. Първоначалните протести на иранските търговци срещу рязкото обезценяване на иранския риал и влошаващата се икономическа ситуация бързо прераснаха в демонстрации срещу твърдолинейните управници в цялата страна, отбелязва ДПА.

Активисти твърдят, че силите за сигурност са потушили протестите по особено жесток начин, като са използвали сълзотворен газ и са стреляли с истински патрони, а не с халосни, пише БТА.

От своя страна, правозащитната организация "Иран Хюман Райтс" със седалище в Осло посочва, че най-малко 648 души са били убити от началото на протестите.