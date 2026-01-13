ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Майкъл Карик ще води "Манчестър Юнайтед" до края н...

Времето София -2° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22079302 www.24chasa.bg

Мерц: Дните на иранските управляващи са преброени на фона на масовите протести в Иран

2356
Фридрих Мерц Снимка: КМГ

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че дните на сегашните ирански управляващи са преброени на фона на масовите протести в Иран, предаде ДПА.

"Ако един управляващ режим може да се задържи на власт само чрез използването на насилие, то фактически дните му са преброени", заяви Мерц по време на посещение в Бенгалуру, Индия. "Предполагам, че може би сега сме свидетели на последните дни и седмици от този режим", допълни той.

Германският канцлер вече заклейми вчера действията на иранските сили за сигурност срещу протестиращите, като ги определи като "непропорционални" и "жестоки".

От 28 декември миналата година Иран е обхванат от най-сериозната вълна от протести от години насам. Първоначалните протести на иранските търговци срещу рязкото обезценяване на иранския риал и влошаващата се икономическа ситуация бързо прераснаха в демонстрации срещу твърдолинейните управници в цялата страна, отбелязва ДПА.

Активисти твърдят, че силите за сигурност са потушили протестите по особено жесток начин, като са използвали сълзотворен газ и са стреляли с истински патрони, а не с халосни, пише БТА.

От своя страна, правозащитната организация "Иран Хюман Райтс" със седалище в Осло посочва, че най-малко 648 души са били убити от началото на протестите.

Фридрих Мерц Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново