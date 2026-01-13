Тръмп: „Майкрософт“ ще представи мерки за облекчаване на сметките за електроенергия

Американската технологична корпорация „Майкрософт“ (Microsoft) ще обяви мерки тази седмица, за да гарантира, че американците няма да бъдат изправени пред нарастващи сметки за електроенергия. Това заяви президентът Доналд Тръмп в публикация в социалната мрежа „Трут сошъл“ (Truth Social), съобщи Си Ен Би Си.

„Не искам американците да плащат по-високи сметки за електроенергия заради центровете за данни“, написа Тръмп. „Ето защо моята администрация работи с големи американски технологични компании, за да гарантира техния ангажимент към американския народ, предстои да обявим много неща през идните седмици“, допълни той.

Президентът Тръмп се опитва да намали цените за потребителите преди междинните избори за Конгреса през ноември тази година, тъй като ефектите от митата, които наложи миналата година върху внасяните в САЩ стоки, се отразяват на икономиката, допълва Си Ен Би Си.

Големите технологични компании ускорено изграждат енергоемки центрове за данни и увеличат капиталовите си разходи, тъй като бумът в сектора на изкуствения интелект продължава. Миналата седмица „Мета“ (Meta) обяви споразумения с три ядрени енергийни компании за захранване на център за данни в Охайо, пише БТА.

Тръмп поздрави „Майкрософт“ за усилията й да държи цените под контрол, като намекна, че други компании ще поемат подобни ангажименти.

„На първо място е „Майкрософт“, с която моят екип работи и която ще направи значителни промени от тази седмица, за да гарантира, че американците няма да „плащат сметката“ за консумацията й на електроенергия под формата на по-високи сметки за комунални услуги“, заяви Тръмп.

„Майкрософт“ не е отговорила на искането за коментар по темата от страна на Си Ен Би Си.

Компанията продължава с изграждането на някои съоръжения за данни, но оттегли плановете си строеж на център за данни в Каледония, Уисконсин, на фона на силна опозиция срещу планирания й проект там. Той щеше да се намира на 20 мили от вече съществуващ център за данни в Маунт Плезант.