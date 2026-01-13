ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 40 хиляди са институциите за грижи за възрастни хора в Китай

КМГ

948
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

До края на 2025 г. Китай е създал 41 700 институции за грижи за възрастни хора, в които работят 722 000 души. Това представлява увеличение с 12,2% спрямо предходната година, а частните институции съставляват 52,2% от общия брой. Тези данни съобщиха официални представители на Министерството на гражданските дела на пресконференция днес.

Министерството ще приложи редица мерки за насърчаване на висококачественото развитие на „сребърната икономика" и подобряване на благосъстоянието на възрастните хора. Те включват засилване на политическата подкрепа, оптимизиране на средата за развитие в сферата и подобряване на основните ресурси за растежа на сектора.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

