"Украинска правда": Иран е продал на Русия ракети за 2.7 млрд. долара

Иран е доставил на Русия балистични ракети и ракети за противовъздушна отбрана на стойност около 2,7 милиарда долара за използване във войната срещу Украйна. Общата стойност на военната помощ на Иран за Москва от края на 2021 г. се оценява на над 4 милиарда долара, съобщи "Украинска правда".

Сътрудничеството между Москва и Техеран започна още преди пълномащабната инвазия на Русия в Украйна. Първите договори за доставка на ракети са подписани през октомври 2021 г.

Пакетът на стойност 2,7 милиарда долара включва стотици балистични ракети с къс обсег Fath-360, почти 500 други балистични ракети с къс обсег и около 200 ракети земя-въздух за системи за противовъздушна отбрана. Освен това Техеран изпрати милиони патрони и артилерийски снаряди в Русия.

В началото на 2023 г. е подписан отделен договор на стойност 1,75 милиарда долара. Той обхваща доставката на камикадзе дронове Shahed-136 и трансфера на технологии за тяхното производство на руска територия под името Geran-2.

Западният представител отбеляза, че тези цифри не са окончателни, тъй като се очакват допълнителни доставки на оръжие.

Въпреки че Русия и Иран подписаха споразумение за стратегическо партньорство през януари 2025 г., документът не включва никакви ангажименти за взаимна отбрана.