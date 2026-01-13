Мицотакис се среща със земеделци, но Промахон ще бъде затворен от обяд

Днес от 15 ч гръцкият премиер Кириакос Мицотакис ще разговаря с представители на земеделците, които от края на ноември протестират и блокират пътища и гранични пунктове в страната, съобщи АНА-МПА. Срещата обаче ще бъде само с част от техните представители, след като т.нар. Общогръцки комитет се отказа да участва в разговорите, пише БТА.

Вчера правителственият говорител Павлос Маринакис обяви, че днес ще има две отделни срещи, след като фермерите не успяха да се договорят за общо представителство, но на среща на блокадата в Никея, Тесалия, Общогръцкият комитет обяви, че няма да изпрати представители в Атина.

Многочасови блокади се очакват и днес на границите на Гърция с България и със Северна Македония.

Протестиращите фермери от Серес, които няма да участват в диалога с правителството, са обявили блокада на граничния преход Промахон (срещу Кулата) на границата с България от 12:30 ч. днес за всички видове автомобили, включително леките. На събрание те са решили блокадата да продължи поне 24 часа, а кога ще бъде вдигната ще бъде решено на ново събрание.

Граничният пункт Евзони на границата със Северна Македония ще бъде блокиран от 12 до 16 ч. и от 19 до 24 ч., отново за всички видове автомобили. Преминаването ще се позволява само при извънредни ситуации.

Другият пункт на границата със Северна Македония, Ники, ще бъде затворен за 4 часа от 19 ч. за всички видове товарни автомобили. От 20 ч. за 2 часа пунктът ще бъде затворен и за леки автомобили.

В Като Неврокопи земеделците решиха да не блокират днес граничния преход Илинден/Ексохи поради ниските температури с цел избягване на злополуки.

Гръцки земеделски производители започнаха протестни действия с блокади на пътища в края на ноември. Основен повод за недоволството им беше забавянето в изплащането на земеделските субсидии заради корупционния скандал в агенцията по плащанията ОПЕКЕПЕ. Сред исканията им обаче има и такива като минимални гарантирани цени, допълнителни облекчения на цените на електроенергията и горивата за земеделието и др. Те се противопоставиха и на сключването на споразумението за свободна търговия между ЕС и южноамериканския търговски блок Меркосур.