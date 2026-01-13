Китай планира изстрелване на повече от 200 000 сателита

Китай подаде документи за изстрелването на повече от 200 000 сателита през последната седмица на декември 2025 г., съобщиха от Международния съюз по далекосъобщения.

Документите се отнасят предимно за двете огромни констелации CTC-1 и CTC-2, като всяка от тях обхваща по 96 714 сателита или общо над 190 000 сателита, което ги прави най-големите регистрирани констелации.

Данните показват, че и двете групи са регистрирани от Института за използване на радиоспектър и технологични иновации, който е национален изследователски институт, регистриран в провинция Хъбей през декември 2025 г. Други китайски компании също са подали заявки за изстрелване на множество сателити.

Сателитите в ниска околоземна орбита обикновено работят на височина от 200 до 2000 километра, което позволява комуникации с ниска латентност и висока пропускателна способност. Нарастващото претоварване на орбиталните и радиочестотните ресурси засили усилията за международна координация. Ранното подаване на заявки се превърна в ключов фактор в глобалната надпревара за разгръщане на сателитни констелации.