Български фирми ще участват в едно от най-известните световни биоизложения в Китай

За първи път България ще се представи с национален щанд на световното изложение за биопродукти, което ще се проведе през месец май в Шанхай. 15 български фирми, които произвеждат органични храни, продукти и козметика, вече са одобрени от българското Министерство на земеделието и храните и се готвят за участието си в едно от най-популярните в света биоизложения – BIOFACH.

„Изложението BIOFACH традиционно се провежда в Германия през февруари, където България обикновено взема участие. Но BIOFACH има вече „дъщерни" изложения в Китай и Южна Америка", обяснява в разговор за КМГ бизнесдамата и биопроизводител г-жа Веселина Ралчева – известна с производството и разпространение на етерични масла от роза и лавандула, както и на биоплодове и зеленчуци.

„И през настоящата година панаирът за биопродукти BIOFACH ще се проведе в Шанхай през май, и в Сао Пауло в Бразилия през юни. Българските производители проявяват огромен интерес към това изложение, и то преди всичко към събитието в Китай, поради което беше обявен прием за кандидати, от които са одобрени 15 фирми", коментира още г-жа Ралчева.

„Китайският пазар е необятен", категорична е тя и споделя впечатленията си от неотдавнашното си посещение в няколко китайски провинции, когато е имала възможност да се убеди лично във възможностите за изключително ползотворно сътрудничество между двете страни. Тя е убедена, че България има много какво да научи от Китай, и подчертава, че панаирът в Шанхай ще има предимно бизнес насоченост, което ще даде възможност за сключване на редица търговски договори. „И това е разликата с познатата ни „Зелена седмица" в Берлин, която е само с потребителска насоченост и където не се продават продукти, а се показват само мостри."

„Като човек, завърнал се от Китай преди по-малко от месец, мога да препоръчам на всички колеги, които имат качествени и трайни продукти, да погледнат към китайския пазар. Моментът е благоприятен и в контекста на добрите отношения в рамките на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Централна и Източна Европа и Китай, тъй като и китайските ни колеги проявяват голям интерес", казва Веселина Ралчева. Тя припомня, че има изграден Българо-китайски постоянен щанд в град Нинбо, който подпомага процеса на навлизане на българските производители на необятния китайски пазар. Според нея това не се случва лесно и бързо, и затова е много важно да се започне, а информацията и контактите са в основата на всичко. „Вече има към кого да се обърнем", добавя тя.

Тя обяснява, че първата крачка е да отидеш на място и да получиш лични впечатления и познания за регулациите, както и да създадеш нови и перспективни контакти. „Защото китайските ни колеги имат огромен и богат опит в биопроизводството, особено в розопроизводството, но и при други продукти, и има какво да научим от тях и да задълбочим партньорството си", добавя още тя.

„Изложението BIOFACH е много подходяща първа стъпка за биопроизводителите – от една страна, нашата страна поема щанда, брандинга и транспорта, които са една от най-сериозните финансови тежести. От друга страна, изложенията са подходящо място за всичко, което по-горе изброих. А и самите разходи за пребиваването в Китай са много по-скромни в сравнение с тези в европейските страни, включително и в България", казва още Ралчева. Тя обаче подчертава, че е много важно билетите за пътуването да се резервират своевременно и доста по-рано, защото желаещите да пътуват към Китай непрекъснато се увеличават.