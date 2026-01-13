Германия иска по-голямо влияние в ООН

Германският външен министър Йохан Вадефул поиска страната му да получи повече висши постове в Организацията на обединените нации (ООН), защото по думите му Германия не е достатъчно представена във висшия ешелон на ООН, въпреки голямото си международно влияние и силната си ангажираност с проблемите на света, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В изявление вчера след разговори с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в Ню Йорк Вадефул посочи, че сегашното представителство на Германия в ООН не отразява адекватно нейната политическа тежест, нито равнището на финансовата ѝ и глобална ангажираност.

Вадефул все пак направи уговорката, че Берлин не поставя като условие получаването на висши постове с воденето на по-активна или по-пасивна политика за решаването на проблемите на света. Ако искаме да имаме самостоятелна Организация на обединените нации, трябва да приемем, че там ще бъдат вземани и решения, които няма да ни харесват, посочи ръководителят на германската дипломация.

Но когато става дума за бъдещето, той даде ясно да се разбере, че Германия очаква да има своето място "на масата на ООН", както чрез по-голямо представителство на ръководните длъжности, така и чрез възможно приемане на своя територия на повече агенции на Обединените нации, а като евентуален град домакин за тях той предложи бившата столица на ФРГ Бон.

Вадефул заяви, че Гутериш е много добре запознат с Германия и че проявява разбиране към безпокойствата на Берлин, като е добавил, че според него позицията на Федералната република ще намери разбиране и в рамките на организацията.

Министърът заяви, че страната му е остава готова да поеме отговорност и спомена неуспешния, но все пак опит на Федералната република да излъчи ръководителя на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН).

През 2024 г. германското правителство номинира експерта по външна политика и политика за развитие Нилс Анен да оглави ВКБООН, но тази кандидатура не получи достатъчно подкрепа в Общото събрание на ООН. През декември бившият иракски президент Бахрам Салих беше назначен да замени начело на Комисариата Филипо Гранди. Тази агенция на ООН подпомага милиони хора по света, бягащи от от преследване в родните си страни.

Вадефул пристигна с влак в Ню Йорк за разговори с Гутериш, след като преди това бе във Вашингтон, където се срещна с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.