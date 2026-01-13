Вучич: До два-три дни вярвам, че ще знаем кой е купувачът на руския дял в НИС

Сръбският президент Александър Вучич заяви днес в Абу Даби, че очаква в рамките на "два до три дни" да стане ясно кой ще придобие руския дял в сръбската петролна компания НИС, съобщи ТАНЮГ. На въпрос на журналисти дали по-близо до сделката е унгарската компания МОЛ (MOL) и дали темата е обсъждана и с ръководството на Обединените арабски емирства, Вучич отговори лаконично, че е възможно да става дума "и за двете", като подчерта, че окончателната информация ще бъде известна съвсем скоро.

Вучич направи изявленията си по време на посещението си в Абу Даби, където присъства на откриването на срещата на върха "Седмица на устойчивостта 2026", припомня сръбската агенция.

През ноември миналата година Haциoнaлнaтa пeтpoлнa ĸoмпaния нa Aбy Дaби (АDNОС) oт Oбeдинeнитe apaбcĸи eмиpcтвa започна пpeгoвopи зa зaĸyпyвaнe нa pycĸия дял в cpъбcĸата компания НИС, съобщиха тогава сръбски и американски медии. НИС – единствената петролна компания в Сърбия, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром", беше поставена под американски санкции заради войната в Украйна и "вторичния риск" през 2025 г., които влязоха в сила през октомври м.г. Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, а руската страна се съгласи на продажба едва през ноември същата година. Също през ноември 2025 г. пpeзидeнтът на Сърбия Aлeĸcaндъp Byчич пoтвъpди пред сръбската агенция ТАНЮГ, чe знae зa "тpимa пapтньopи", c ĸoитo pycнaцитe вoдят пpeгoвopи зa пpoдaжбaтa нa мажоритарния дял в НИС и изpaзи нaдeждa, чe щe зaвъpшaт cдeлĸaтa. Тогава Вучич не спомена поименно кои са партньорите, но в последствие официално бе потвърдено, че един от тях е унгарската петролна компания МОЛ.

В рамките на форума в Абу Даби сръбският президент акцентира и върху необходимостта Сърбия да ускори внедряването на изкуствения интелект и да осигури достатъчно енергийни ресурси за неговото развитие.

"Трябва като държава да създадем рамка, която насърчава развитието на изкуствения интелект, но същевременно гарантира сигурност за хората и техните работни места", заяви Вучич пред репортери. По думите му разширяването на използването на изкуствен интелект неминуемо ще доведе до значително по-голямо потребление на енергия в следващите години.

Той отбеляза още, че Сърбия заема 39-о място в света по индекс за развитие на изкуствения интелект, което по думите му е по-добър резултат от очакваното и се дължи на потенциала на младите и висококвалифицирани специалисти в страната.

В публикация в Инстаграм след откриването на форума Вучич подчерта, че "Седмицата на устойчивостта 2026" показва как светът преминава от декларации към измерими резултати, нови технологии и източници на финансиране за енергията на бъдещето. Той изрази благодарност към президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед ал Нахаян и заяви, че Сърбия цели да даде значим принос към глобалните цели за устойчиво развитие и да установи партньорства с инвеститори и иноватори.

Двудневната среща на върха в "ADNEC Center" в Абу Даби събира държавни лидери, представители на бизнеса и експерти, като дискусиите са фокусирани върху енергийната трансформация, продоволствената и водната сигурност, както и влиянието на изкуствения интелект и новите технологии, припомня ТАНЮГ, цитирана от БТА.