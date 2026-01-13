Осъдиха и изгониха българин от РСМ заради транспарант с "неприемливо съдържание" (обновена)

Осъдиха и изгониха българин от РС Македония, съобщи Министерството на вътрешните работи в Скопие.

На 12 януари в 13:30 часа на Граничен пункт Деве Баир, на влизане в Северна Македония, полицейски служители са задържали Н.И.Л.(47 г.) от България. Причината била, че при граничната проверка и митнически преглед на леката кола "Хонда" с български номера, в която пътувал, са намерени и конфискувани метален бокс и транспарант с неприемливо съдържание.

Основният съд в Крива Паланка е наказал българина с глоба и санкция "изгонване от страната" за срок от 1 г.

Днес, в 02:10 часа Н.И.Л. е отведен до Граничния пункт Деве Баир и е предаден на българските гранични власти.

Николай Л. е пътувал заедно с Константин Дичев, като двамата са сътрудници на фондация "Македония" и е трябвало да присъстват на събитията за почитане паметта на Мара Бунева днес в Скопие. На границата колата, която са били наели, е била отбита встрани и двамата извадени на студа да чакат проверка, като са стояли поне 4-5 часа, а след това вкарани в студена зала. Накрая на Константин е наложена забрана за влизане в страната, а Николай е отведен в съда през нощта. Намереният бокс бил на собственика на автомобила, а не техен. Плакатът, който носели пък бил с малък размер и с надпис "Българската кървава Коледа 1945". Този надпис македонските власти са разчели като опасен за националната сигурност на страната.