Германски защитник подписа с "Ботев" (Пд)

Имамоглу е осъден да плати 3000 евро обезщетение на Ердоган по дело за клевета

Екрем Имамоглу СНИМКА: X/@ekrem_imamoglu

Отстраненият от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу е осъден от Съда по гражданско право в Истанбул да заплати 150 хил. турски лири или близо 3 хил. евро обезщетение на президента на Турция Реджеп Ердоган по дело за клевета, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер", цитирана от БТА.

Искът е заведен заради думи, които са използвани в публикация в профила на Екрем Имамоглу в социалните мрежи на 20 март 2025 г., след ареста и отстраняването му от длъжност като кмет на Истанбул, които Ердоган е счел за насочени към личния и професионалния му живот.

На последното заседание по делото страните бяха представлявани пред съда от своите защитници. Адвокатът на Ердоган Ферах Йълдъз заяви, че със своите думи Екрем Имамоглу е взел открито на прицел както турския президент, така и институциите. Според защитника на Ердоган другата страна не е представила никакви доказателства в подкрепа на твърденията си. Адвокатът на Имамоглу на свой ред поиска делото да бъде отложено.

Съдията обаче припомни казаното от него при предишни заседания – че ако страните (Ердоган и Имамоглу – бел. ред.) не се явят в съдебната зала, ще бъде взето решение, без да бъдат изслушани.

При съобщаването на решението съдията заяви, че искът е частично уважен и Имамоглу ще трябва да заплати на Ердоган обезщетението от 150 хил. турски лири при исканите 250 хил. турски лири или близо 5 хил. евро.

Екрем Имамоглу СНИМКА: X/@ekrem_imamoglu

