Министри от Дания и Гренландия ще посетят Белия дом за разговори с Джей Ди Ванс и Марко Рубио

Външните министри на Дания и Гренландия ще посетят утре Белия дом за срещи с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

"Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс също поиска да участва в срещата. Следователно той ще бъде домакин на разговора, който ще се състои в Белия дом", заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен пред репортери в Копенхаген.

Расмусен и гренландската външна министърка Вивиан Моцфелт поискаха среща с Рубио, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп засили публичните си изявления, че САЩ трябва да поемат контрола над Гренландия.

"Поискахме тази среща, за да преместим дискусията в заседателна зала, където можем да се гледаме в очите и да разговаряме по тези въпроси", обясни Ларс Льоке Расмусен.

Междувременно датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен потвърди, че идната седмица ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да обсъдят сигурността в Арктика.

Поулсен обясни, че Дания планира засилено военно присъствие в Гренландия и организиране на съвместни учения с други държави от НАТО през 2026 г. Той подчерта, че за Копенхаген приоритет през последните години е в рамките на НАТО да се водят по-активни дебати за по-голямо внимание и присъствие на алианса във и около Арктика.

Срещите във Вашингтон ще се състоят на фона на засилено напрежение около арктическия остров след изявленията на Тръмп, че САЩ трябва да "притежават" Гренландия в името на националните си интереси.

Гренландия, с население около 57 000 души, е до голяма степен автономна територия, но формално е част от Кралство Дания. Жителите на острова многократно са заявявали, че не желаят да станат част от САЩ – позиция, която се подкрепя и от Дания, както и от други страни от НАТО.