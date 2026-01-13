Урсула фон дер Лайен: ЕС час по-скоро ще предложи нови санкции срещу Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЕС ще предложи "час по-скоро" нови санкции срещу лицата, отговорни за репресиите срещу демонстранти в Иран, заяви председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс и БТА.

"Увеличаващият се брой на жертвите в Иран е ужасяващ. Категорично осъждам употребата на прекомерна сила и продължаващите ограничения на свободите", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс". "Час по-скоро ще бъдат предложени нови санкции срещу тези, които са отговорни за репресиите", добави председателката на ЕК.