Спасиха 68-годишен сърфист, прекарал над 30 часа във водата (Видео)

Изчезнал сърфист беше спасен в Пуерто Рико след мащабна издирвателна операция, в която участваха множество федерални и местни агенции, съобщи Бреговата охрана на САЩ, цитирана от CBS News.

Сърфистът е бил в неизвестност повече от 30 часа, преди да бъде открит, а драматичното му спасяване е било заснето на видео.

68-годишният мъж е отишъл да кара сърф край плажа Surfer's Beach в град Агуадиля около обяд в четвъртък, разказала дъщеря му. След това никой не е чул нищо за него, а домакинът на Airbnb, в който е бил настанен, е подал сигнал за изчезването му вечерта на 9 януари, след като мъжът не се е върнал в жилището повече от 24 часа.

Видео от спасителната операция беше споделено онлайн и показва как екип на бреговата охрана се носи с хеликоптер над блокирания сърфист, а по-късно го издига с лебедка от риф и го качва в летателния апарат.

След успешното спасяване бреговата охрана публикува аудиозапис на емоционален разговор между семейството на сърфиста и капитан Робърт Стайлс, заместник-командир на Сектор Сан Хуан на Бреговата охрана, който съобщава добрата новина.

„Сигурен съм, че е дехидратиран, сигурен съм, че е имал тежка нощ, но е в съзнание и може да разговаря", казва Стайлс. „Ще имаме парамедици на място, които да го прегледат, но той е жив и добре."

Дежурните служители на Бреговата охрана са работили съвместно с полицията на Пуерто Рико, Гранична служба на САЩ, специализирано пуерториканско морско подразделение и местни служби за спешна помощ, докато са започнали претърсване по суша и море за изчезналия сърфист.

Бреговата охрана е изстреляла хеликоптер, който е започнал търсене в открито море и по северното крайбрежие на Агуадиля.

Докато сканирали бреговата линия, екипажът на хеликоптера открил мъж, отговарящ на описанието на изчезналия сърфист, заседнал върху скали извън плажа Surfer's Beach. Когато бреговата охрана го забелязала, мъжът стоял до сърфборда си и изглеждало, че се опитва да комуникира с летателния апарат.

Той се намирал в зона, заобиколена от скали и рифове, които, заедно с тежките морски условия, правели мястото недостъпно пеша или с лодка, съобщиха от Бреговата охрана. Екипажът на хеликоптера впоследствие спасил мъжа, като го издигнал със спасителна лебедка от скалите и го качил в хеликоптера на безопасно място.