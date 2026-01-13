Съд в Милано осъди 62-ма на общо 500 г. затвор по знаковото дело "Хидра"

Десетки обвиняеми бяха осъдени днес по време на голям процес в Милано, свързан с предполагаем съюз на няколко мафиотски организации в Северна Италия, предадоха ДПА и АНСА, цитирани от БТА.

Съдията по делото постанови присъди на общо 62 обвиняеми, възлизащи на общо 500 години затвор. Делото се гледаше при изключителни мерки за сигурност. Най-голямата присъда беше от 16 години затвор и беше наложена на водещ член на прочутата калабрийска мафия "Ндрангета".

По делото обвиняемите са общо 145. 45 от тях все още не са осъдени. 18 бяха оправдани. 9 сключиха споразумение с прокуратурата, а 11 обвиняеми бяха освободени по време на предходни съдебни заседания.

Процесът е известен по името "Хидра" по името на многоглавото чудовище от гръцката митология. Под същото кодово име се водеше и разследването по случая. То се фокусира върху твърденията за сътрудничество в Ломбардия между трите големи мафиотски организации "Коза Ностра", "Ндрангета" и "Камора", които разследващите наричат "триглавата мафия". В северната италианска област членове на трите мафиотски организации, произхождащи от Южна Италия, са управлявали заедно престъпни бизнеси, казаха разследващите. Медиите нарекоха тази структура "мафиотската система на Ломбардия".