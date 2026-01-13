САЩ: Американците в Иран да напуснат страната незабавно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американците в Иран трябва да напуснат страната "незабавно". Тази директива беше издадена от виртуалния офис на посолството на САЩ в Ислямската република. Посолството посочи ескалиращите протести в Иран, предупреждавайки, че те "могат да прераснат в сблъсъци, водещи до арести и наранявания".

"Подгответе план за бягство, без да разчитате на помощ от правителството на САЩ... Американските граждани са изложени на сериозен риск от разпит, арест и задържане. Представянето на американски паспорт или демонстрирането на каквито и да е връзки със Съединените щати може да бъде достатъчно основание за задържане", се казва в изявлението.

Посолството съветва да се напуска Иран през сухопътните граници с Армения или Турция, тъй като влизането в Азербайджан е ограничено, а Туркменистан изисква американците да получат специално разрешение. Препоръчва се маршрутите през Афганистан, Ирак или Пакистан да се избягват изцяло.

Ако напускането не е възможно, намерете безопасно място, запасете се с храна, вода, лекарства и стоки от първа необходимост и се опитайте да стоите далеч от демонстрации, съветва посолството.

То издаде подобна заповед на 16 юни 2025 г.. В нощта на 22 юни Вашингтон нанесе удари по ядрените съоръжения на Иран.

Преди ден президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обмисля "много трудни варианти" срещу режима на аятоласите, който е започнал да преминава "червените линии", като е убива протестиращи. На този фон Иран поиска преговори. Тръмп отбеляза, че срещата се подготвя, но САЩ могат да действат преди това.

Източници на Axios сред американски служители заявиха, че Белият дом е склонен към въздушни удари, но окончателното решение ще бъде взето след заседанието на Съвета за национална сигурност на 13 януари, съобщи Mediapool.

По данни на израелския Канал 14, няколко американски самолети за зареждане във въздуха KC-135R и бомбардировачи B-52 са излетели от авиобазата Ал Удейд, разположена югозападно от Доха, столицата на Катар, и в момента маневрират близо до иранското въздушно пространство.

Масовите протести продължават в Иран от 28 декември, предизвикани от обезценяването на националната валута и рязкото покачване на цените. Силите за сигурност се опитват да потушат вълненията, следвайки заповеди на върховния лидер аятолах Али Хаменей, който нарече демонстрантите "бунтовници".

Протестиращите искат оставката на Хаменей и поставянето на власт на Реза Пахлави, синът на шаха, свален през 1979 г. Пахлави преди това призова Тръмп да "се намеси възможно най-скоро", за да намали потенциалния брой на жертвите в страната и да доведе до падането на аятоласите. Междувременно Техеран обвини САЩ и Израел в организиране на протестите и заплаши да атакува американски военни бази в Близкия изток в отговор на евентуалните действия на Вашингтон.

Ударите в Иран все още са опция за Тръмп

Доналд Тръмп обмисля въздушни удари в Иран, за да сложи край на репресиите срещу протестите, които разтърсват Ислямската република от 28 декември, заяви Белият дом, добавяйки обаче, че дипломатическият път остава отворен, предаде Франс прес.

Потискането на протестите в Иран е довело до над 600 смъртни случая от началото на протестите, според неправителствена организация, след като Ислямската република се сблъска с едно от най-големите протестни движения от обявяването си през 1979 г.

"Едно нещо, с което президентът Тръмп се справя отлично, е да държи всички опции на масата. А въздушните удари са една от многото опции, с които разполага главнокомандващият", заяви пред пресата говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Въпреки това тя увери, че "дипломацията (е) винаги първият вариант за президента".

Според нея дипломатическият път с Иран остава отворен, като властите са приели "много различен тон" по време на частни разговори с американския пратеник Стив Уиткоф.

"Това, което чувате от иранския режим, е много различно от посланията, които (американската) администрация получава на частно, и мисля, че президентът иска да разгледа тези послания", добави тя.

Тръмп обаче "не иска да вижда хора да бъдат убивани по улиците на Техеран, а за съжаление, точно това наблюдаваме в момента", добави говорителката.

Иранското министерство на външните работи заяви вчера, че каналът за комуникация между Иран и Уиткоф е "отворен", въпреки липсата на дипломатически отношения между двете враждуващи страни.

Властта се опитва да възвърне контрола, като извежда по улиците хиляди свои поддръжници, след като наложи пълно прекъсване на интернет от 8 януари.

Страните, които търгуват с Иран, ще бъдат обложени с 25% мито

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всяка страна, която търгува с Иран, ще бъде обложена с мито в размер на 25% върху всяка сделка, сключена със САЩ, предаде Ройтерс.

"Влизащо в сила незабавно: всяка страна, която прави бизнес с Ислямска република Иран, ще плаща мито от 25% върху всякакви сделки, сключени със Съединените американски щати", заяви Тръмп в публикация в собствената си социална мрежа "Трут соушъл".

"Указът е окончателен и не подлежи на обжалване", подчертава още той.

Реза Пахлави призовава САЩ да предприемат бързи действия

Реза Пахлави, синът на иранския шах, призова за спешни действия. Според него бърза намеса от страна на САЩ би могла да ограничи жертвите и да ускори падането на настоящото ръководство.

"Най-добрият начин да се гарантира, че ще има по-малко жертви в Иран, е да се намесим по-скоро, за да може този режим най-накрая да падне", заяви Пахлави снощи в интервю за американската телевизия Си Би Ес.

Президентът Доналд Тръмп "трябва да вземе решение доста скоро", отбеляза той.

Реза Пахлави добави, че е комуникирал с американската администрация, но не предостави подробности

Пахлави обвини иранското ръководство, че се опитва да заблуди международната общност, като дава сигнали за готовност да преговаря за прекратяване на безредиците. Той заяви, че "промяната в играта ще настъпи, когато този режим разбере, че вече не може да разчита на продължителна кампания на репресии, без светът да реагира на това".

На въпроса дали призовава Тръмп да настоява за промяна на режима, Пахлави отговори: "Президентът е ясен, когато казва, че "подкрепя иранския народ".

"Солидарността с иранския народ в крайна сметка означава да ги подкрепим в исканията им, а исканията им са този режим да си отиде", подчерта синът на последния шах.

Пахлави, който беше определен за престолонаследник от баща си, покойния шах на Персия, живее в изгнание в САЩ от десетилетия, припомня ДПА.