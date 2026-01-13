Дрон удари петролен танкер в Черно море

Казахстанската държавна петролна компания "Казмунайгаз" съобщи, че петролният танкер "Матилда", нает от едно от нейните дъщерни дружества, е бил атакуван от дрон, малко преди планираното му натоварване с казахстански петрол на терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум на Черно море, базиран близо до Новоросийк, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Танкерът е бил подложен на атака с дрон", съобщава "Казмунайгаз" в изявление.

При инцидента се е чул взрив, но не е възникнал пожар. Няма пострадали, а плавателният съд е в изправно състояние и е годен за експлоатация.

Танкерът е трябвало на 18 януари да бъде натоварен с казахстански петрол на терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум.

По-рано днес източници съобщиха пред Ройтерс, че 3 танкера, управлявани от гръцки компании, са били ударени от неидентифицирани дронове в Черно море. Украйна не е коментирала информацията. Каспийският тръбопроводен консорциум, който оперира терминала, където танкерите е трябвало да бъдат натоварени, също отказа да коментира информациите.

Според източниците два танкера типа „Сюезмакс" и един танкер от типа „Афрамакс" са били ударени по пътя си към терминала Южная Озереевка, който е хъб за товарене на около 80% от казахстанския суров петрол, предназначен за международните пазари, заявиха 8 източника пред Ройтерс.

Един от танкерите – „Делта хармъни" – се управлява от гръцката компания „Делта танкерс". Според източниците той е трябвало да натовари казахстански петрол, произведен от „Тенгизшевройл", подразделение на американския петролен гигант „Шеврон". Другият атакуван танкер е бил „Делта сюприйм", който също е управляван от „Делта танкерс". Компанията не е отговорила незабавно на запитванията на Ройтерс за коментар.

Третият танкер е бил именно „Матилда" и е управляван от гръцката компания „Тенамарис". Представител на „Тенамарис" потвърди, че „Матилда" е бил ударен от два дрона, докато е чакал на 30 мили (48 км) от съоръженията на терминала. „Няма пострадали и корабът е получил незначителни щети по палубните конструкции според първоначалната оценка, които подлежат на пълен ремонт. Корабът, който е годен за плаване, вече напуска района", добави представителят на гръцката компания оператор. Два източника от сферата на морската сигурност съобщиха, че на борда на „Матилда" е избухнал пожар, който бързо е бил потушен.

Сред акционерите в 1500-километровия тръбопровод на Каспийския тръбопроводен консорциум са „Казмунайгаз", подразделения на „Шеврон", руската „Лукойл" и „ЕксонМобил".

Атаките срещу танкери в Черно море могат да увеличат както транспортните, така и застрахователните разходи за компаниите, които искат да товарят петрол на руски терминали в Черно море, през които преминават над 2% от световния суров петрол, отбелязва Ройтерс.