Специалният прокурор на Южна Корея поиска смъртно наказание за бившия президент Юн Сук-йол

Юн Сук-йол. СНИМКА: Туитър /@President_KR

Специалният прокурор на Южна Корея поиска смъртно наказание за бившия президент Юн Сук-йол по обвинение в организиране на противодържавен метеж заради краткото военно положение, въведено от него през декември 2024 г., предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Екипът на специалния прокурор Чо Еун-сук поиска присъдата по време на последното заседание по делото срещу Юн в Централния окръжен съд в Сеул.

Официално отстранен от длъжност през април миналата година, Юн е подсъдим освен за военното положение и за радица скандали, свързани с управлението му.

Обвинението срещу него в оглавяване на метеж е най-тежкото от всички, които са му повдигнати.

Очаква се присъдата да бъде прочетена през февруари.

Юн твърди, че неговият указ е бил отчаян, но мирен опит да повиши общественото съзнание за заплахата, която според него представлява либералната опозиционна Демократична партия. По думите му тя е използвала законодателното си мнозинство, за да възпрепятства неговия дневен ред и да дестабилизира държавата.

Юн нарече контролирания от опозицията парламент "бърлога на разбойници и противодържавни сили". Но след драматични сцени в нощта на военното положение, в пленарната зала влязоха достатъчен брой опозиционни депутати, плюс народни представители от партията на президента, след като си пробиха път, и заедно те гласуваха решение за отмяна на указа на Юн.

