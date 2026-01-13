Прокуратурата в Скопие образува производство срещу мъжа, счупил вратата на посолството ни

Прокуратурата в Скопие е образувала производство срещу 55-годишен мъж, заподозрян в увреждане на имущество по чл. 243, ал. 2 от Наказателния кодекс на Северна Македония. В съобщението на прокуратурата се казва, че на 11 януари заподозреният е повредил "от омраза" входната врата на посолството на Република България в Скопие, като е счупил стъклото на вратата с камък и веднага е избягал в неизвестна посока.

Прокурорът е предложил на съдията по предварителното производство да наложи мярка за неотклонение срещу заподозрения, „тъй като са налице обстоятелства, сочещи за риск от бягство, и обстоятелства, обосноваващи опасенията, че заподозреният може да повтори престъплението".

Вчера полицията в Северна Македония съобщи, че е арестувала 54-годишния Ш.А., който според съобщението е „повредил стъклото на входната врата на посолството на Република България в Скопие".

От българското министерство на външните работи реагираха още в неделя, 11 януари, като определиха случилото се като „недопустимо посегателство" срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения и настояха „компетентните власти в Република Северна Македония незабавно да предприемат всички необходими действия за установяване на извършителя и за подвеждането му под пълна наказателна отговорност, както и за гарантиране сигурността на българските дипломатически и консулски представителства, техния персонал и имуществото им".

На официалната си страница във Фейсбук от посолството на България в Скопие публикуваха видео от охранителните камери, на кадри от което се вижда случилото се.

Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония осъди „инцидента, при който неизвестно лице счупи стъклото на сградата, в която се помещава посолството на Република България в Скопие".

"Подобни индивидуални актове на вандализъм са неприемливи и противоречат на принципите на международното право, както и на разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения", написаха от министерството на външните работи и външната търговия в Скопие.