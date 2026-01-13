ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германски защитник подписа с "Ботев" (Пд)

Мъж се опита да се качи в самолет с умрялата си съпруга

Самолет Снимка: pixabay

80-годишен мъж се опита да се качи на борда на самолет на летище Тенерифе с мъртвата си съпруга, пише "Дейли мейл". 

Персоналът на летището забелязал как мъжа бута инвалидна количка с жена, която не е в съзнание. Те дори успели да преминат една от проверките за сигурност, когато служителите ги спрели за допълнителна проверка. 

Една от служителките опитала да събуди жената и разбрала, че тя не показва признаци на живот. 

"Когато хванала ръката на жената осъзнала, че тя е прекалено студена. Пътничката също така не дишала", разказва анонимен служител пред испанския вестник Diario de Avisos. 

Служителката уведомила началника си и за минути бил активиран протоколът за спешни ситуации. 

Властите разпитали възрастния мъж, който обяснил, че жена му починала преди няколко часа. Той обаче не могъл да обясни защо се е опитал да я качи в самолета. Възрастният мъж е задържан и тепърва ще се води разследване. 

