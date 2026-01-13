Парламентарни избори в Унгария на 12 април, Орбан за първи път срещу силен съперник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Премиерът на Унгария Виктор Орбан ще се изправи срещу силен съперник за първи път от 16 години на парламентарните избори на 12 април и изходът от вота ще има значими последици за Европа и крайнодесните политически сили на континента, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Усилията на Орбан да спечели пореден мандат ще бъдат следени далеч отвъд Унгария. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е негов съюзник в противопоставянето на ЕС, а унгарският лидер също така поддържа близки връзки с Москва въпреки войната в Украйна.

Шестдесет и две годишният Орбан, който дойде на власт през 2010 г. след убедителна победа, трансформира Унгария в самообявила се „нелиберална демокрация", посочва Ройтерс. Той често влиза в сблъсъци с Брюксел заради ограниченията за независимите медии, противопоставянето си срещу миграцията и ерозията на правата на ЛГБТК общността.

На изборите той ще се изправи срещу Петер Мадяр, бивш член на управляващата партия, чиято дясноцентристка формация ТИСА радикално промени унгарската политическа сцена, след като бе създадена през 2024 година.

Партията ФИДЕС на Орбан води предизборна кампания под лозунга „Сигурният избор" и казва, че ще държи Унгария далеч от войната в Украйна, а нелегалните мигранти вън от страната.

Орбан разполага с все по-малко време да изведе страната си от икономическата стагнация. След руската инвазия в Украйна през 2022 г. инфлацията в Унгария рязко се покачи, което доведе до поскъпване на живота, отбелязва Ройтерс.

Междувременно партията на 44-годишния Мадяр води пред ФИДЕС според повечето социологически проучвания, въпреки че големият брой колебаещи се избиратели внася несигурност.

Според проучване на агенция „Публикус" от декември 48% от избирателите, които са решили за кого да гласуват, подкрепят ТИСА, а 40% – ФИДЕС.

Мадяр казва, че ще отстоява категорично мястото на Унгария в ЕС и НАТО и ще се стреми да поддържа „прагматични отношения" с Русия. Той обещава да осигури деблокиране на замразени европейски фондове на стойност милиарди евро и да укрепи икономиката чрез стъпки за ограничаване на корупцията.