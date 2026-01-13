Застреляха турски бизнесмен на сафари в Етиопия

Ердоган Акбулак, известен турски бизнесмен и собственик на турската миннодобивна компания „Силкар Маденджилик" (Silkar Madencilik), е бил убит по време на Сафари в Етиопия по-рано днес, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз".

По първоначална информация Акбулак е бил прострелян смъртоносно, след като джипът, с който той и други туристи са пътували, е попаднал на престрелка между враждуващи групи.

Според представители на властта в района Сури в югозападната част на Етиопия, където е възникнал инцидентът, при престрелката е загинал още един турски гражданин, а двама други са успели да се измъкнат невредими и в момента са се приютили в турското посолство в етиопската столица Адис Абеба, съобщава сайтът „Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

Обстоятелствата около инцидента, който официални лица от Етиопия описаха като „ужасяващ акт", все още не са напълно изяснени. По данни на местните власти във връзка със случая вече е предприета операция за възстановяване на реда и установяване на лицата, участвали в престрелката.