Иранският външен министър: Германия да не се меси в нашия регион

Иранският външен министър Абас Арагчи разкритикува Германия, след като канцлерът Фридрих Мерц каза, че дните на ръководството в Техеран са преброени заради масовите протести в Ислямската република, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Германия трябва да прекрати незаконната си намеса в нашия регион", написа Арагчи в "Екс". "От всички правителства това в Германия вероятно е най-малко в позиция да говори за "човешки права". Причината е проста: явните двойни стандарти през последните години заличиха и последното зрънце право на Германия да критикува", заяви той, като изтъкна германската подкрепа за Израел по време на войната в Газа.

По-рано днес Мерц изрази ясно и недвусмислено мнението си бъдещето на Ислямската република, където силите за сигурност използват репресии, за да потушат най-големите за последните години антиправителствени протести.

"Ако един режим може да остане на власт само чрез насилие, тогава той на практика е приключил", каза Мерц по време на посещение в Бенгалуру, Индия. "Предполагам, че може би сега сме свидетели на последните дни и седмици на този режим", добави той.

Според Мерц външните министри на Германия, САЩ, Великобритания и Франция са в "тесен контакт помежду си, за да се гарантира, че в Иран ще може да има мирен преход към демократично и легитимно управление".

"Населението сега се надига срещу този режим", каза Мерц.

Арагчи категорично отхвърли версията на германския лидер.

"Иранците помнят отвратителните възхвали на Мерц към Израел, когато миналото лято Израел бомбардираше домове и предприятия в нашата страна", каза той. "Мерц твърдеше, че това непредизвикано и незаконно насилие представлява услуга, която Израел прави на Европа, като върши нейната "черната работа", добави Арагчи.

На среща на върха на Г-7 през юни миналата година Мерц защити израелските атаки срещу Иран с думите, че еврейската държава върши "черната работа" на Запада.

На 28 декември в Иран избухнаха най-големите от години протести. Вълната тръгна от недоволството на търговци от рязкото поевтиняване на иранския риал и икономическите проблеми, но бързо прерасна в национални протести срещу твърдолинейните ислямски управници.