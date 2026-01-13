ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германски защитник подписа с "Ботев" (Пд)

Протест в сръбски град, местната управа платила 40 хил. евро на певица, но не чисти снега

Теодора Енчева, БТА

Ана Бекута СНИМКА: Инстаграм/anabekuta1

В град Чачак (Централна Сърбия) граждани обявиха протест на площада тази вечер, защото както казват, "общината, вместо да се бори с последствията от обилните снеговалежи и ниски температури от началото на 2026 г., е платила около 40 хиляди евро на певицата Ана Бекута", предават местните медии.

Само преди няколко дни в Чачак падна 30 сантиметра сняг, а в много населени места в Централна Сърбия все още е в сила въведеното бедствено положение.

Певицата Ана Бекута направи публикация в социалните мрежи, с което потвърди, че има ангажимент на сръбската Нова година в Чачак - празник, който се отбелязва на 13 януари, според Юлианския църковен календар.

Опозиционните съветници от общината в Чачак обявиха, че организатор на новогодишното празненство в града е градската културна институция „Център за поддържане на традициите", създадена преди 3 години.

Институцията сключва договор с Бекута за около 40 хиляди евро на 8 януари, непосредствено след Рождественските празници в Сърбия, които се отбелязват на 6 и 7 януари, казват от опозицията в Чачак.

Местните власти в Чачак не организираха новогодишно парти на 31 декември на градския площад, а предвидените пари за него бяха пренасочени за подпомагане на нуждаещи се от лечение, припомня агенция "Бета".

Тази година властите в сръбската столица Белград също не направиха официално тържество за началото на календарната 2026 година, изтъквайки невъзможността да гарантират безопасността на гражданите заради високото социално напрежение по повод антиправителствените протести, продължаващи в Сърбия повече от година.

