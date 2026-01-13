Кой е иранецът, когото аятолахът иска да обеси

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

26-годишен ирански протестиращ вероятно ще бъде първата жертва, екзекутирана в рамките на бруталните репресии на Ислямската република, според правозащитни организации.

На Ерфан Солтани ще му бъдат позволени само 10 минути със семейството му, преди да бъде обесен в сряда сутринта за предполагаемо участие в антиправителствен протест миналия четвъртък.

Солтани е собственик на магазин за дрехи. Арестуван е в дома си във Фардис, Карадж, задържан в затвора и бързо осъден на смъртно наказание.

Солтани е един от 10 700 души, които са били арестувани от началото на протестите в края на миналата година, според американската Агенция за новините на активистите за правата на човека (HRANA).

Арина Моради, член на Организацията за човешки права Хенгау, която е разговаряла със семейството на Солтани, заяви пред "Дейли мейл", че близките му са „шокирани" и „отчаяни" от „безпрецедентната" ситуация.

„Синът им никога не е бил политически активист, а просто част от по-младото поколение, което протестираше срещу настоящата ситуация в Иран", каза тя.

„Той беше задържан миналия четвъртък и дни наред нямаше никаква информация за него, преди властите да се обадят на семейството и да им кажат, че са арестували сина им и че той ще бъде екзекутиран в сряда".

Ирански официален представител призна, че около 2000 души са били убити по време на протестите, като обвини „терористите" за смъртта на цивилни и служители на силите за сигурност, докато базираната в Норвегия неправителствена организация „Ирански права на човека" предупреди, че броят на жертвите може да е много по-висок – според някои оценки над 6000.

Екзекуциите в Иран понякога могат да бъдат публични спектакли, добави Моради, и младият протестиращ вероятно ще бъде подложен на изтезания и малтретиране, докато е в затвора.

Моради смята, че режимът ще извърши и други извънсъдебни екзекуции в следващите седмици.

Макар че Солтани ще бъде първата жертва, екзекутирана от началото на протестите на 28 декември миналата година, Ислямската република от години прилага смъртното наказание като средство за потискане на дисидентите.

Според НКРИ през 2025 г. са били изпълнени над 2200 екзекуции в 91 града, което е безпрецедентен връх в 36-годишното управление на аятолах Али Хаменей като върховен лидер.

Националният съюз за демокрация в Иран описа Солтани като „млад търсач на свобода", чието „единствено престъпление е да вика за свобода за Иран".

Иранският журналист Азаде Шафие публикува видеоклип, на който Солтани танцува в колата си на музика, като предупреждава последователите си за „началото" на „масови екзекуции в Иран".

Според него много хора освен Ерфан са арестувани по време на прекъсването на интернет и вероятно ги очаква същото.

Властите информирали семейството на Солтани за смъртната присъда четири дни след ареста му. Ще имат възможност да се видят само един път преди екзекуцията.

Сестрата на Солтани е адвокат, но властите не са й разрешили достъп до делото му.