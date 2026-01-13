Вучич: Не искам среща с делегацията на Европарламента, идват неканени

Сръбският президент Александър Вучич заяви днес, че не иска да се среща с представители на делегацията на Европейския парламент (ЕП), защото те „пристигат неканени“ на 22 януари в Белград, предават сръбските медии.

Миналата седмица и председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич също обяви, че евродепутатите идват неканени в Сърбия, защото "не са проявили благоприличие да съгласуват датата на своята визита", планирана да се състои от 22 до 24 януари.

Тя допълни, че няма да приеме членовете на ЕП, тъй като на 22 януари е на отдавна договорено посещение в Естония, а в същия период от време сръбският президент Александър Вучич ще вземе участие в Световния икономически форум в Давос.

"Имам други ангажименти, планирани в Давос. Не ги избягвам, но дори и да бях в Белград, нямаше да се срещна с тях“, каза Вучич днес пред РТС.

Той каза, че "не му и хрумва да си губи времето" и иска да се среща само с хора, които желаят доброто на Сърбия, и че ще го направи по време на посещението си в Давос.

В началото на декември м.г. комисията по външни работи на Европейския парламент взе решение да изпрати десетчленна ad hoc мисия в Сърбия от 22 до 24 януари 2026 г. по повод политическата ситуация в страната, където повече от година се провеждат антиправителствени протести, оглавявани от студенти.

Решението на комисията по външни работи на ЕП да изпрати мисия в Сърбия дойде в момент, когато годишният доклад за напредъка на страната по пътя към интеграция в ЕС отчете забавяне на реформите, засилване на антиевропейската реторика на официалните ѝ представители, несихронизиране на външната политика с директивите на ЕС, политически натиск върху медии и прояви на полицейско насилие над протестиращи.

През есента на миналата година други членове на ЕП присъстваха на един от антиправителствените протести в северния сръбски град Нови Сад и сръбският президент Александър Вучич ги нарече "най-долна европейска измет".

Антиправителствените протести обхванаха Сърбия след трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути бетонната козирка на жп гарата, при което 16 души загинаха, а един бе тежко ранен.

Протестиращите настояват виновните да понесат политическа и наказателна отговорност, обвиняват управляващите в корупция и издигат искане за предсрочни парламентарни избори.