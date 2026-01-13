Тръмп: Ирански патриоти, продължавайте да протестирате. Идва помощ!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се обърна към протестиращите срещу правителството в Иран в своя публикация в Truth Social. Той ги призова да продължават да протестират и заяви, че "помощта е на път".

„Ирански патриоти, продължавайте да протестирате - превземете вашите институции!!! Запишете имената на убийците и насилниците. Те ще платят висока цена", казва американският президент.

"Отмених всички срещи с ирански официални лица, докато безсмисленото убиване на протестиращи не спре. Помощта идва", добавя още той, цитиран от Би Би Си.

Масовите протести продължават в Иран от 28 декември, предизвикани от обезценяването на националната валута и рязкото покачване на цените. Силите за сигурност се опитват да потушат вълненията, следвайки заповеди на върховния лидер аятолах Али Хаменей, който нарече демонстрантите "бунтовници".

Протестиращите искат оставката на Хаменей и поставянето на власт на Реза Пахлави, синът на шаха, свален през 1979 г. Пахлави преди това призова Тръмп да "се намеси възможно най-скоро", за да намали потенциалния брой на жертвите в страната и да доведе до падането на аятоласите. Междувременно Техеран обвини САЩ и Израел в организиране на протестите и заплаши да атакува американски военни бази в Близкия изток в отговор на евентуалните действия на Вашингтон.