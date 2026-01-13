Париж и Лондон извикаха посланиците на Иран, за да осъдят насилието

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на външните работи на Франция Жан-Ноел Баро заяви, че днес е извикал иранския посланик в Париж заради „нетърпимото и нехуманно" потушаване от страна на иранските власти на протестите в страната, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

„Предадох тази осъдителна позиция на моя ирански колега. Тя ще бъде повторена пред иранския посланик в Париж, когото извиках днес", заяви Баро пред депутати в парламента.

„Не може да има безнаказаност за онези, които обърнаха оръжията си срещу мирни протестиращи", добави той.

Междувременно британският министър на външните работи Ивет Купър също осъди иранските власти заради по думите ѝ „ужасяващите и жестоки убийства" на протестиращи и заяви, че Великобритания е извикала иранския посланик, за да подчертае сериозността на ситуацията.

„Великобритания осъжда по най-категоричен начин ужасяващите и жестоки убийства на ирански протестиращи и ние настояваме иранските власти да уважават основните права и свободи на своите граждани", заяви Купър пред парламента.

Тя добави, че канцеларията ѝ е извикала иранския посланик във Великобритания, за да подчертае „сериозността на този момент и да призове Иран да отговори на ужасяващите съобщения, които чуваме". Купър каза още, че Великобритания ще представи законодателство за налагане на пълни и допълнителни санкции и секторни мерки срещу Иран.