Париж и Лондон извикаха посланиците на Иран, за да осъдят насилието

Министърът на външните работи на Франция Жан-Ноел Баро заяви, че днес е извикал иранския посланик в Париж заради „нетърпимото и нехуманно" потушаване от страна на иранските власти на протестите в страната, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.
„Предадох тази осъдителна позиция на моя ирански колега. Тя ще бъде повторена пред иранския посланик в Париж, когото извиках днес", заяви Баро пред депутати в парламента.
„Не може да има безнаказаност за онези, които обърнаха оръжията си срещу мирни протестиращи", добави той.
Междувременно британският министър на външните работи Ивет Купър също осъди иранските власти заради по думите ѝ „ужасяващите и жестоки убийства" на протестиращи и заяви, че Великобритания е извикала иранския посланик, за да подчертае сериозността на ситуацията.
„Великобритания осъжда по най-категоричен начин ужасяващите и жестоки убийства на ирански протестиращи и ние настояваме иранските власти да уважават основните права и свободи на своите граждани", заяви Купър пред парламента.
Тя добави, че канцеларията ѝ е извикала иранския посланик във Великобритания, за да подчертае „сериозността на този момент и да призове Иран да отговори на ужасяващите съобщения, които чуваме". Купър каза още, че Великобритания ще представи законодателство за налагане на пълни и допълнителни санкции и секторни мерки срещу Иран.