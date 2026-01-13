Опозицията обвини в измяна президентката на Молдова Мая Санду, искала обединение с Румъния

Президентът на Република Молдова Мая Санду би могла да организира референдум, за да се види мнението на гражданите за обединение с Румъния, или гласуване в парламента, където нейната партия има парламентарно мнозинство. Това заявиха от крайнодясната румънска партия Алианс за обединение на румънците (АУР) в позиция, изпратена и до БТА.

АУР разпространи изявление във връзка с интервю, което Мая Санду даде за британските журналисти Рори Стюарт и Алистър Кембъл, водещи на най-големия подкаст във Великобритания. В интервюто президентката на Молдова сподели, че би гласувала за обединение с Румъния, ако въпросът някога стигне до референдум.

„Приветстваме политическия реализъм на Мая Санду, която чрез гореспоменатите изявления доказа разбирането си за факта, че Република Молдова няма решение за гарантиране на сигурността си, ако войната в Украйна продължи и руски войски достигнат границата на Република Молдова. Случай, в който Република Молдова няма да има начин да се защити. Смятаме, че поради тази причина Мая Санду прибягва до „Стратегията 1918", т.е. обединение с Румъния като единствено решение за гарантиране на сигурността и едновременно с това на европейската интеграция", посочват от АУР.

Според националистите обединението с Румъния е единственото решение за Молдова.

„В този контекст припомняме, че АУР внесе в румънския парламент проектозакон за създаване на „Молдовски фонд", предназначен за финансиране на румънски инвестиции в Република Молдова", отбелязват още от националистическата партия, която е втората по големина парламентарна сила.

Междувременно опозиционната Партия на социалистите в Република Молдова поиска оставката на Мая Санду с аргумента, че изявлението й е открит акт на политическа предателство, насочен срещу молдовската държавност, Конституцията, суверенитета и неутралитета на страната, съобщават румънски медии.

„Особено цинично и опасно е подобни изявления да идват от човек, който временно заема поста президент на Република Молдова", отбелязват молдовските социалисти на официалната си страница в социалната мрежа Фейсбук.

Според тях всеки ден от президентството на Мая Санду представлява заплаха за съществуването на Република Молдова като независима държава.

Молдовската опозиционна партия призовава Главната прокуратура, Службата за сигурност и разузнаване и други компетентни институции незабавно да започнат разследване за евентуална държавна измяна.

Молдовските социалисти отправят апел и към другите опозиционни партии да оставят настрана различията и да се обединят срещу режима на Мая Санду, който води страната към загуба на суверенитет, разделение на обществото и национална катастрофа.

„Република Молдова не е обект на преговори, не е разменна монета и не е историческа грешка, както се опитват да я представят юнионистите (привърженици на обединение на Румъния и Молдова - бел. ред.). Това е нашият общ дом и няма да позволим той да бъде разрушен по искане на външни куратори и техните местни изпълнители", се посочва в позицията.