Румънският парламент ще обсъжда легализиране на проституцията в страната

Законопроект за легализиране и регламентиране на проституцията в Румъния бе внесен в парламента и предизвика остра реакция от Румънската православна църква, съобщават местните медии, цитирани от БТА.

Законодателната инициатива е внесена в парламента вчера от 19 народни представители, предимно от Национално-либералната партия (НЛП), а първата сезирана камара е Сенатът. Вносителят – депутатът от НЛП Йон Йордаке, заяви пред телевизия Диджи 24, че държавата не трябва да проявява пасивност спрямо това явление и да защити лицата, които практикуват проституция.

„Знаем какво се случва в пространства под наем, специално в Букурещ, има и статистики. Знаем какво става в хотели. Всички тези неща се случват в сивата зона без законов регламент и без защита за онези, които го правят, насърчавайки по този начин организираната престъпност и сводничеството. Държавата не трябва да бъде пасивна спрямо това, което се случва, спрямо реалностите в обществото и трябва да бъде регламентиран санитарният и правният контрол", заяви Йон Йордаке пред телевизия Диджи 24.

„Дейностите от сексуално естество са представлявали, независимо от историческия период или от законодателния контекст, постоянна социална реалност. Липсата на модерна, последователна и приложима правна рамка предопределя запазването на тази дейност в нерегламентираната зона и следователно извън контрола на държавните власти, което разширява социалните рискове", обясни депутатът. Той допълни, че това създава благоприятни условия за развитие на мрежите за организирана престъпност и за трафик на хора.

Понастоящем предлагането на сексуални услуги в Румъния не е престъпление. Забранено е публичното предлагане и привличане на клиенти, което е наказуемо с административна глоба. Престъпление са принуждаването, подпомагането или улесняването на други лица да практикуват проституция, получаването на материална облага от проституцията на други, подтикването, организирането и контролирането на проституция.

Във връзка със законопроекта Румънската патриаршия публикува своя позиция, съобщава още телевизия Диджи 24.

„Румънската патриаршия изразява дълбоката си загриженост и неодобрение към инициативата за легализиране на проституцията, като счита, че такава стъпка е несъвместима с православното учение и уважението към човешкото достойнство", се казва в изявлението.

Патриаршията също така подчертава, че „проституцията е сериозна форма на експлоатация и търговия с човешкото тяло с цел финансова изгода, с дълбоки негативни последствия за индивида и обществото като цяло. Легализирането на тази практика не води до излекуване на болезнените социални реалности, свързани с проституцията, а напротив, насърчава тяхното разпространение, допринасяйки за незачитането на човешкото достойнство и моралния упадък на обществото", смятат от Румънската православна църква.

Според изявлението легализирането на проституцията няма да доведе до изкореняване на трафика на хора, нито до премахване на сексуалната експлоатация, нито до изчезването на незаконната проституция. "Напротив - съществува реален риск това да създаде правна рамка, благоприятстваща разпространението на практики, несъвместими с човешката свобода и достойнство", предупреждава Румънската патриаршия.

В този контекст Патриаршията „счита за необходимо да изрази твърда публична позиция в съответствие с ученията на Светото Писание и Светите Отци, когато законодателни инициативи явно противоречат на моралните ценности и вероизповеданието на Румънската православна църква", се посочва в изявлението, цитирано от Диджи 24.