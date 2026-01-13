Провал на диалога в Атина: Гръцките фермери затварят "Промахон" за коли и автобуси в определени часове

Срещата в двореца „Максимос" днес приключи без постигане на общо решение, което доведе до окончателен разрив между правителството и протестиращите фермери.

Срещата на премиера Кириакос Мицотакис се проведе само с втора, по-умерена група представители, докато лидерите на основните блокади (от Никея, Малгара и Промахон) отказаха да влязат. Те определиха условията на правителството за броя на участниците като „подигравка" и „опит за разделение на движението". Правителството обяви, че няма да направи повече отстъпки от вече обявените основните точки.

Потвърдено е намаляването на цената на тока за земеделски нужди, но без нови допълнителни субсидии извън бюджета.

Правителството обяви, че периодът на изчакване е приключил. От днес властите ще налагат административни санкции и тежки глоби за блокиране на пътищата.

Тъй като радикалните лидери не бяха чути според техните искания, веднага след срещата беше блокиран пунктът за такси при Малгара, прекъсвайки магистралата Солун – Атина. Блокирането му парализира движението по националната магистрала и прекъсва основната логистична връзка между Северна и Южна Гърция.

Движението в района е напълно преустановено за всички видове превозни средства. Гръцката полиция започна да пренасочва трафика по обходни маршрути през старата национална пътна мрежа, което вече води до километрични задръствания.

Извънредно за ГКПП Кулата – Промахон

Тъй като исканията на основните протестиращи не бяха приети, те взеха решение за пълна блокада от утре, сряда (14 януари), точно в 12:00 ч. на обяд, граничният пункт Промахон се затваря за камиони за неопределено време. Планира се периодично блокиране и за леки коли и автобуси в определени часове на деня.

Обсъжда се организиране на национален протест с трактори пред парламента на площад „Синтагма".

Срещата не успокои страстите, а напротив – ескалира напрежението. От утре се очаква изключително трудна обстановка по гръцката пътна мрежа и на границата.