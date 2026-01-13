Броят на убитите при протестите в Иран надхвърлил 2000

Иранската държавна телевизия днес за първи път официално призна за голяма брой смъртни случаи в следствие на потушаването на общонационалните протести и каза, че в страната има „много мъченици", предаде Асошиейтед прес.

Телевизията се позова на ръководителя на Фондацията на мъчениците Ахмад Мусави. Водещият прочете изявление, в което се казва, че „въоръжени и терористични групи" са накрали страната „да представи пред Бога мнозина мъченици".

Признанието идва след като активисти заявиха, че броят на смъртните случаи на общонационалните протести в Иран е превишил 2000 души днес.

Базираната в САЩ информационна агенция „Хюман Райтс Активистс" каза, че броят на загиналите е най-малко 2003 души. Това е значително повече от смъртните случаи при които и да било други размирици в Иран от десетилетия и е сравнимо с хаоса в страната по време на Ислямската революция през 1979 година, посочва АП.

Протестите започнаха преди малко повече от две седмици и бяха предизвикани от влошаващата се икономическа обстановка в Иран. Те бързо се насочиха срещу теократичното управление на страната и в частност срещу 86-годишния върховен лидер аятолах Али Хаменей.

На кадри от протестите в Техеран днес се виждат графити и се чуват скандирания с призиви за смъртта на Хаменей, за които законът предвижда смъртно наказание.

Малко след като бе обявен броят на смъртните случаи американският президент Доналд Тръмп публикува призив в социалната мрежа „Трут Соушъл": „Ирански патриоти, ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ПРОТЕСТИРАТЕ – ПРЕВЗЕМЕТЕ ИНСТИТУЦИИТЕ СИ!!!".

„Отмених всички срещи с ирански официални представители, докато безсмислените убийства на протестиращи не СПРАТ. ИДВА ПОМОЩ", добави той, без да даде повече подробности.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи снощи каза, че продължава да е в контакт с американския пратеник Стив Уиткоф. Към момента той не е реагирал на публикацията на Тръмп.

Според „Хюман Райтс Активистс" 1850 от убитите са протестиращи, а 135 са свързани с правителството. Сред убитите са девет деца, както и девет цивилни, които според агенцията не са участвали в протестите. Тя добави, че повече от 16 700 души са били задържани.

Тъй като в Иран няма връзка с интернет, е трудно да се направи оценка на протестите, посочва АП. Агенцията отбелязва, че не може да потвърди броя на смъртните случаи чрез независими източници. Иранското правителство не е публикувало информация за общия брой на загиналите.

Очевидци от Иран описаха засилено присъствие на силите за сигурност в центъра на Техеран, опожарени правителствени сгради и банки, разбити банкомати и малко минувачи по улиците. По думите им хората се безпокоят какво предстои, включително относно възможността за американска атака.

В изявление, излъчено от държавната телевизия вчера, Хаменей похвали десетките хиляди участници в общонационални проправителствени демонстрации. „Това бе предупреждение към американските политици да спрат с лъжите си да не разчитат на предатели и наемници", заяви той. „Иранската нация е силна и могъща и осъзнава кой е врагът", добави той, цитиран от БТА.