САЩ обявиха 3 клона на "Мюсюлмански братя" в Близкия изток за терористични организации

Правителството на американския президент Доналд Тръмп изпълни обещанието си да обяви три близкоизточни клона на "Мюсюлмански братя" за терористични организации и им наложи санкции, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Това решение обаче може да има последици за отношенията на Вашингтон с неговите съюзници Катар и Турция, коментира новинарската агенция.

Американското министерство на финансите и Държавният департамент днес обявиха, че предприемат действия срещу клоновете на "Мюсюлмански братя" в Ливан, Йордания и Катар, които по думите на двете ведомства поставят в риск САЩ и техните интереси.

Държавният департамент определи ливанския клон за чуждестранна терористична организация. Това е една от най-сериозните квалификации в американското законодателство, въз основа на която се криминализира предоставянето на материална подкрепа за дадена организация. Освен това министерството на финансите включи йорданския и египетския клон на "Мюсюлмански братя" в списъка с международни терористи, подкрепящи "Хамас".

"Тези определения отразяват... продължаващите и трайни усилия за предотвратяване на насилието и дестабилизацията от страна на клоновете на "Мюсюлмански братя" навсякъде по света", заяви държавният секретар Марко Рубио. "САЩ ще използват всички налични средства, за да лишат тези клонове на "Мюсюлманските братя" от ресурсите, необходими за участие в тероризъм или за подкрепа на терористични дейности", добави Рубио.

Президентът Тръмп през ноември подписа указ, с който разпореди на държавния секретар и на министъра на финансите Скот Бесънт да определят най-подходящия начин за налагане на санкции на трите клона на "Мюсюлмански братя". Техните лидери твърдят, че са се отказали от насилието.

В указа на Тръмп се посочва, че бойци от ливанското крило на "Мюсюлмански братя" са изстреляли ракети срещу Израел след оглавяваната от "Хамас" атака от 7 октомври 2023 г., която предизвика войната в ивицата Газа. В текста също така пише, че йорданският клон на "Мюсюлмански братя" е оказал подкрепа на "Хамас".

Движението "Мюсюлмански братя" е основано през 1928 г. в Египет, но властите в близкоизточната страна го забраниха през 2013 г.

Йордания наложи пълна забрана на "Мюсюлмански братя" през април миналата година.

Нейтън Браун, преподавател по политически науки и международни отношения в университета "Джордж Вашингтон", заяви, че някои съюзници на САЩ, включително Обединените арабски емирства и Египет, вероятно ще бъдат доволни от тези класификации. "За други правителства (включително на Катар и Турция), които толерират тази организация, това ще бъде трън в двустранните отношения", добави Браун.