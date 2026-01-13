Украинският парламент гласува против Денис Шмигал да поеме енергетиката

Украинският парламент не одобри предложението на президента Володимир Зеленски досегашният министър на отбраната Денис Шмигал да бъде назначен за първи вицепремиер и министър на енергетиката, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Предложението за назначаването на Шмигал бе подкрепено от 210 депутати, при минимално необходими 226.

По време на представянето на кандидата премиерът на Украйна Юлия Свириденко заяви, че в ролята си на първи вицепремиер и министър на енергетиката на Украйна Шмигал ще гарантира систематичната организация на работата по възстановяване, защита и модернизация на енергийния сектор.

„Денис има необходимия управленски опит и практически знания за функционирането на украинския енергиен сектор, включително за координацията на решения при кризи. Убедена съм, че на новия си пост той ще гарантира систематичната организация на работата по възстановяване, защита и модернизация на енергийния сектор", каза Свириденко.

Преди влизането си политиката от 2017 г. до 2019 г. Шмигал е бил заместник генерален директор по социалните въпроси на ДТЕК „Захиденерго" и директор на Бурщинската топлоелектроцентрала. От август 2019 г. до февруари 2020 г. той е началник на регионалната администрация в Ивано-Франкивск. От 4 февруари до 4 март 2020 г. Шмигал е вицепремиер и министър на общностите и териториалното развитие на Украйна. На 4 март 2020 г. е назначен за премиер на Украйна и заема тази длъжност за най-дълго време в историята на страната. На 17 юли 2025 г. Шмигал е назначен за министър на отбраната на Украйна.