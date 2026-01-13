След смъртта на 9 бебета в Русия разследват "родилното на ужасите"

Майки от години се оплакват от нехуманно отношение

Груби обиди към родилки, неспазване на хигиенните правила, прикриване на информация - това са само част от оплакванията, свързани с родилен дом №1 в руския град Новокузнецк.

Сравнявано с ада от някои от пациентките, родилният дом, който е част от градската болница “Курбатов”, сега е обект на разследване. Причината - смъртта на 9 новородени от началото на т.г.

Местното здравно министерство обясни, че от декември до 11 януари в родилното е имало 230 раждания. 17 бебета са били в критично състояние, като някои са били настанени в интензивното за над 30 дни. От ведомството уточниха, че всички новородени са получили медицински грижи.

В момента родилният дом е затворен за карантина “поради превишаване на прага на заболеваемост от респираторни инфекции”. Все още обаче не може да се потвърди дали инфекция е виновна за смъртта на бебетата, като всеки случай се гледа поотделно. Губернаторът на Кумеровска област Иля Середюк обяви, че Виталий Херасков - главният лекар на болницата, е отстранен. Следователите са образували две дела - за причиняване на смърт по непредпазливост и за небрежност.

Пред “Газета” рускиня разказва как е постъпила в “родилното на ужасите” през 2005 г., и че още тогава се е сблъскала с грубо отношение. “Направиха ми цезарово сечение едва след като съпругът ми донесе пари, почти убиха мен и детето - синът ми после дълго лежеше в реанимация”, спомня си тя. Майката посочва, че е била изписана “набързо”, а шевът ѝ след секциото се е възпалил и се наложило да се върне: “Радваха се на нашето нещастие, особено медицинските сестри. В реанимацията беше пълен ад”.

В стаята до нея лежала родилка, чието дете починало след няколко дни: “Според слухове бебето се беше родило здраво, но е умряло по неизвестни причини - това не са единични случаи”.

Заради нехуманното отношение жената признава, че ѝ отнели желанието да стане отново майка за 7 г.: “Бях само на 20 г. Още помня как три пъти се опитваха да ми сложат упойка в гърба, която не подейства добре, но пак започнаха секциото. Чак когато изпищях от болката, че ме режат, ме приспаха”. Друга майка разказа, че по време на раждане лекарите се подигравали на външния ѝ вид. “Беше 2013 г. - тогава бях на 23 г. и тежах около 100 кг. Постъпих за спешно цезарово и през цялото време слушах упреци как съм се докарала до това състояние и как трябвало да ме влачат като крава”, спомня си тя. След раждането рускинята получила инфекция, която лекарите прикрили с диагноза апендицит.

Дария Генералова пък споделя, че при раждането ѝ през лятото на 2025-а е изпитвала силна болка, но “никой не е бързал” да я заведе за операция. По думите ѝ в отделението е имало насекоми.

