Иран праща първи протестиращ на бесилото - водил война срещу Бог (Обзор)

Тръмп отменил срещите си с официални лица от Техеран - май остава само опцията за атака

Иран е напът да извърши първата екзекуция, свързана с масовите протести срещу режима на аятоласите.

За това съобщиха две правозащитни организации - “Ирански човешки права” (IHRNGO) и “Национален съюз за демокрация в Иран” (NUFD). Според информация 26-годишният Ерфан Солтани се очаква да бъде обесен в сряда, след като е бил арестуван преди седмица по време на демонстрациите в град Карадж. “На семейството му е било казано, че е осъден на смърт и че присъдата трябва да бъде изпълнена на 14 януари”, съобщиха източници на IHRNGO. Директорът на организацията Махмуд Могадам заяви, че “убийствата на протестиращи напомнят за престъпленията на режима през 80-те години, които бяха

признати за престъпления срещу човечеството”

Правозащитните организации подчертават, че има голям риск от масови и извънсъдебни екзекуции. Според NUFD на Солтани му е било отказано правото на адвокат. 26-годишният мъж е с повдигнати обвинения за “водене на война срещу Бога” - това престъпление в Иран се наказва със смърт. Редица издания обаче подчертават, че заради информационното затъмнение в Иран след спирането на интернета в цялата страна екзекуцията на Солтани все още не е “независимо потвърдена”.

26-годишният Солтани е собственик на магазин за дрехи. Арестуван е в дома си, като се очаква той да има право само на 10 минути със семейството си преди екзекуцията. Близки на Солтани заявиха пред “Дейли мейл”, че са отчаяни: “Синът ми никога не е бил политически активист, а просто част от младото поколение, което протестира срещу настоящата ситуация”. Информация за него нямало с дни, преди властите да се обадят, за да съобщят за предвидената екзекуция.

Според мнозина целта на спирането на интернета е именно да се прикрият жестоките репресии, на които са подложени протестиращите. “Уолстрийт джърнъл” съобщи, че през изминалия уикенд в Техеран е започнала акция срещу потребители на “Старлинк”. Сателитната услуга, създадена от Илон Мъск, се счита за един от малкото начини, чрез които иранци споделят със света кадри от протестите. Затова властите започнали да претърсват домове, за да открият и конфискуват “Старлинк” предаватели.

Спирането на интернет пречи да се определи и точният брой на убитите. Според опозиционния “Иран Интернешънъл”

най-малко 12 хил. души са били убити

само за две нощи на 8 и 9 януари. Изданието се позовава на “преглед на източници и медицински данни”. Базираната в САЩ организация “Активисти за правата на човека в Иран” съобщи, че към 13 януари потвърдените убити по време на протестите са 1850 души. От организацията допълват, че разследват сигнали за още стотици убити. Потвърдено е освен това, че над 16,7 хил. демонстранти са били задържани.

Докато в Техеран беше организиран и митинг в подкрепа властта на аятоласите, малкото кадри от протестите срещу режима разкриват мащаба на размириците, които се вихрят в столицата. СНИМКА: РОЙТЕРС

Смята се, че убийствата на протестиращи са извършени по пряка заповед на аятолах Али Хаменей. Оттам Висшият съвет за национална сигурност е наредил стрелба с бойна сила, а за разстрелите са отговорни силите от Корпуса на гвардейците на ислямската революция и паравоенната организация “Басидж”. Ако е вярно, операцията би трябвало да се счита за напълно организирана, а не резултат от “непланирани” сблъсъци.

Вашингтон неведнъж посочи, че убийствата на протестиращи се считат за “червена линия”, която Техеран прекрачва, а президентът на САЩ Доналд Тръмп от дни насам говори за намеса. По-рано републиканецът разкри, че от Иран са се обадили с искания за преговори, а готовност за диалог изрази и иранският външен министър Абас Арагчи. Във вторник обаче стана ясно, че Тръмп е отменил всички срещи с ирански официални лица, а “помощта е единственият начин”.

“Ирански патриоти, продължавайте да протестирате - превземете вашите институции”, гласеше постът на Тръмп. Той допълни: “Запишете имената на убийците и насилниците. Те ще платят висока цена”. Републиканецът подчерта, че няма да се среща с иранските власти, докато убийствата не спрат.

“Помощта е напът!

MIGA! (Да направим Иран отново велик).”

Ден по-рано “Аксиос” съобщи, позовавайки се на вътрешна информация от Белия дом, че Тръмп е по-склонен да нападне Иран, отколкото да преговаря, но все още не е взел решение. След изявлението му от вторник обаче изглежда, че въпросът вече е кога, а не дали ще предприеме военни действия в Иран.

