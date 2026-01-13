В Мексико задържаха шестима предполагаеми членове на бандата „Трен де Арагуа“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мексиканските власти съобщиха днес, че са арестували в столицата на страната шестима предполагаеми членове на престъпната банда „Трен де Арагуа“ за престъпления, свързани с трафик на наркотици и хора, както и с изнудване, предаде Асошиейтед прес.

Ден по-рано мексиканският президент Клаудия Шейнбаум и нейният американски колега Доналд Тръмп обсъдиха двустранното сътрудничество срещу наркокартелите.

Администрация на Тръмп миналата година определи „Трен де Арагуа“ като чуждестранна терористична организация, като предполага, че тя има връзки с венецуелските власти. Правителството на САЩ порази също няколко плавателни съда в Карибско море, за които предполага, че са пренасяли дрога за бандата.

Федералният секретар по обществената сигурност на Мексико Омар Гарсия Харфуч обяви арестите в социалните мрежи, но не разкри националността на задържаните, съобщи БТА.

Арестите на една жена и на петима мъже са извършени след наблюдение на няколко сгради в столицата. Иззети са дрога, огнестрелно оръжие и бележник с данни за изнудвания.

Бандата „Трен де Арагуа“ е създадена преди повече от десетилетие във венецуелски затвор. Тя придоби известност, след като Тръмп я постави в центъра на антимигрантския си наратив.