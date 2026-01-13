Франция и САЩ подновяват преговорите за минимално данъчно облагане на технологичните корпорации

Франция и САЩ ще възобновят преговорите за минимално данъчно облагане на дигиталните гиганти, с цел да бъдат избегнати евентуални търговски ответни мерки от страна на Вашингтон. Това съобщи френският министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр, цитиран от Франс прес и БТА.

Той заяви пред Националното събрание (долната камара на френския парламент), че е обсъдил въпроса с американския финансов министър Скот Бесънт по време на посещението си във Вашингтон вчера. Двете страни са се договорили да подновят диалога за т.нар. минимална данъчна рамка за големите технологични компании, което Льоскюр определи като „значителен напредък“.

Напрежението между Париж и Вашингтон по темата датира от 2019 г., когато Франция въведе данък върху цифровите услуги, известен като данък ГАФА (GAFA) – от първите букви на водещите технологични компании „Гугъл“ (Google), „Амазон“ (Amazon), „Фейсбук“ (Facebook) и „Епъл“ (Apple).

САЩ критикуват мярката като насочена основно срещу американски компании, докато Франция посочва, че данъчните облекчения повишават конкурентоспособността на тези фирми и изкривяват конкуренцията. Подобен механизъм беше въведен и от други държави, включително Канада през 2024 г., която го отмени през 2025 г.

Тези разговори ще се водят в рамките на по-широко споразумение за глобален минимален корпоративен данък за мултинационалните компании.

През 2021 г. близо 140 държави се договориха за минимална ставка от 15 на сто под егидата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). САЩ обаче се оттеглиха от това споразумение на 5 януари, като заявиха, че ще го прилагат едностранно, без международни обвързващи правила.

„Разбира се, бих предпочел САЩ да останат в това споразумение“, каза Ролан Лескюр, но добави, че компромисът „отваря възможност преговорите да продължат по друг ключов въпрос“ – т.нар. Първи стълб. Така нареченият първи стълб на глобалното данъчно споразумение, предложено от ОИСР, предвижда преразпределяне на данъчните права върху корпоративните печалби към страните, в които компаниите правят бизнес.

Този въпрос е много чувствителен, защото в Европейския съюз повечето големи американски технологични компании са регистрирали европейските си централи в Ирландия, където корпоративните данъци са по-ниски. Така те плащат по-голямата част от данъците си там, а не в държавите, в които реално имат клиенти и печелят приходи.