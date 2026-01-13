През 2025 г. в Турция са осъдени 57 журналисти, 40 от тях са в затвора

През 2025 г. Турция е осъдила общо 57 журналисти, 40 от които на затвор, сочи доклад на базираната в Югоизточна Турция Асоциация на журналистите „Диджле Фърат“ (Dicle Fırat Gazeteciler Derneği), цитиран от сайта „Тюркийе тудей“.

Според доклада общо 113 журналисти са били обект на наказателни разследвания в Турция през изминалата годината, като прокурорите впоследствие са повдигнали обвинения срещу 88 от тях. През годината съдилищата са наложили присъди лишаване от свобода с обща продължителност около 63 години и глоби в размер на 244 900 турски лири (около 4 900 евро), а към 5 януари 2026 г. общо 28 журналисти остават зад решетките, отбелязва още докладът, цитиран от БТА.

Докладът също така отчита, че през 2025 г. в Турция 42 журналисти са станали обект на малтретиране, 22 са били заплашвани, а 48 са били възпрепятствани да изпълняват своите репортерски задължения от служители на реда, а близо 300 медийни служители са били уволнени.

В документа се посочва още, че властите в страната са засилили натиска върху свободата на словото и в онлайн пространството, като са наложили забрани за достъп до общо 113 уебсайта и са блокирали общо 464 новинарски материала и 1 519 публикации в социалните мрежи.

В заключителната част на доклада от Асоциацията призовават за „демократизация на медийните регулатори в страната“, като отбелязват, че Висшия съвет за радио и телевизия (RTÜK) и на Турската агенция за информационни и комуникационни технологии (BTK) не трябва да бъдат доминирани от управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР), тъй като тя „подкопава независимостта на регулаторните органи“. Асоциацията също така призова за прекратяване на блокирането на акаунти в социалните мрежи без съдебни решения, за повторно отваряне на всички затворени уебсайтове и акаунти в социалните мрежи, както и за незабавното освобождаване на всички затворени журналисти.

Турция е обект на многократни критики от различни правозащитни и медийни организации заради ограниченията върху свободата на изразяване и натиска върху независимата журналистика. В същото време социалните мрежи, които оперират в страната, често стават обект на правителствени разпореждания, особено когато публикации засягат високопоставени служители или политически чувствителни теми.

В световния Индекс за свобода на пресата за 2025 г. на Репортери без граници Турция е класирана на 159-о място от 180 държави, включени в проучването.