Гърция пред сблъсък: Кабинетът предлага помощи, фермерите отговарят с безсрочна блокада

Утре, 14 януари, в 11:30 ч. предстои финалната среща с ресорните министри, а в 12:00 ч. е обявеното начало на безсрочната блокада на ГКПП „Промахон".

С пълен провал приключиха преговорите в двореца „Максимос". Представителите на фермерите, които се съгласиха на среща с премиера Кириакос Мицотакис, напуснаха сградата с празни ръце, но с дълъг списък от обещания, които не удовлетворяват сектора.

Въпреки очакванията за нови субсидии или намаляване на акцизите върху горивата, правителството остана непреклонно, заявявайки, че „фискалните граници са изчерпани". Фермерите получиха само обещания за бъдещи диалози и ускоряване на административни процедури, които те определиха като празни думи без реално финансово покритие.

Въпреки първоначалното напрежение, премиерът Кириакос Мицотакис обяви пакет от конкретни мерки, чието финализиране ще се състои на нова среща в сряда, 14 януари, от 11:30 ч. с министрите Хадзидакис (финанси) и Циарас (земеделие).

Премиерът обяви подобрения в схемата за цените на тока за земеделски нужди, целящи дългосрочна стабилност и по-ниски производствени разходи. Обсъдено е постоянно връщане на акциза върху дизеловото гориво за фермерите, като се търси механизъм за по-справедливо и бързо разпределение на средствата. Обещано е значително ускоряване на изплащането на обезщетенията за щети от природни бедствия, за да се осигури ликвидност на стопанствата. Дискутирани са мерки за затягане на контрола върху вноса на продукти от трети страни, които не отговарят на стандартите на ЕС.

След края на маратонската среща, премиерът Кириакос Мицотакис зае твърда политическа позиция спрямо продължаващите протести. Премиерът беше категоричен, че правителството няма да толерира изнудване чрез затваряне на национални пътища и гранични пунктове. Той подчерта, че правото на протест не може да се упражнява за сметка на правото на свободно придвижване на останалите граждани. Атина обяви, че всякакви по-нататъшни незаконни действия по блокиране на критична инфраструктура ще бъдат посрещнати с пълната сила на закона, включително административни санкции и намеса на органите на реда.

Срещата не само не успокои напрежението, но и задълбочи пропастта между протестиращите и властта. Лидерите на блокадите обявиха, че са били приети „проформа" и че правителството не разбира мащаба на кризата в земеделието.

Веднага след излизането от „Максимос", реакцията на протестиращите по места беше светкавична. Взето е решение за мащабна ескалация на блокадите в цяла Гърция.

Въпреки насрочената за утре в 11:30 ч. среща, радикално настроените фермери от блока „Промахон" все още не са отменили решението си за пълна блокада на границата с България от 12:00 ч. на 14 януари. Те обявиха, че действията им ще зависят пряко от това дали утрешните разговори ще доведат до писмени гаранции и конкретни суми. Заплахата за периодично блокиране и на леки автомобили остава в сила. Пунктът за такси при Малгара остава блокиран, а трактори започват да се придвижват към нови ключови възли по националната пътна мрежа.