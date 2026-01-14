Силия е шефът, не Мадуро

Съпругата на венецуелския президент е хитра и проницателна и дърпа конците на управлението му

Контролира държавата и организира ключовите сделки и доставките на кокаин

Проницателна, хитра и потайна. Интровертна, срамежлива, много тиха и с нежна външност. Но притежава много повече власт, отколкото всеки предполага. Винаги стои зад кулисите, но умело дърпа конците на режима. Затова е и архитектът на управлението на президента на Венецуела Николас Мадуро. Съпругата му Силия Флорес от години е най-влиятелната жена в политиката на страната и облагодетелства наркотрафика според обвиненията.

На 3 януари семейството беше заловено от специалните американски части “Делта Форс” и беше изведено от двореца им в Каракас. Руският посланик във Венецуела Сергей Мелик-Багдасаров публично заяви, че операцията по хващането на Мадуро е била брутална, а съпругата му

Силия Флорес сама е взела решение да го последва

“Тези, които са били свидетели на тази ситуация, а в стаята е имало и други хора, казаха, че тя сама е тръгнала след него. Това е героичен акт”, каза той.

Руският посланик във Венецуела твърди, че при залавянето на Мадуро Силия сама го е последвала. СНИМКА: ГЕТИ

До зрелищната операция Силия не беше мишена на САЩ и срещу нея нямаше повдигнати обвинения, но такива бяха обявени на 5 януари в Ню Йорк. Преди да пледира “невинна” на първото си съдебно заседание Флорес добави на испански: “Аз съм първа дама на Република Венецуела”.

Само че тя не е известна с тази титла, а е наричана Първия боец. Въпреки това широката общественост не знае много за истинската ѝ роля в управлението на страната, но изследователи на режима и официални източници я определят като една от най-влиятелните фигури във Венецуела. И дори твърдят, че точно тя, а не президентът Мадуро стои зад всички схеми и афери на управлението му.

Никой не е предполагал, че Флорес има такъв потенциал, тъй като израства в изключително бедно семейство, което през първите години от живота ѝ

живее в глинена колиба без под, само с пръст

Флорес е родена през 1956 г. в Тинакильо, град на 200 км западно от Каракас, а тя е била най-малката от 6 деца. Семейството ѝ се мести във венецуелската столица, когато бъдещата първа дама е на 4 г. Там живеят в гъсто населените райони на запад в града - Катия и Бокерон.

Благодарение на добрите си оценки Флорес постъпва в частен университет, където следва наказателно право. По това време работи паралелно в полицейски участък и не се интересува особено от политика, разказват нейни познати.

Животът ѝ претърпява рязка промяна в края на 80-те г., когато на фона на икономическата криза започват безредици и в нея се заражда революционен бунт. 3 г. по-късно тя за първи път влиза в светлините на прожекторите като част от екипа юристи, който се опитва да освободи от затвора Уго Чавес - бъдещия президент на Венецуела, който влиза зад решетките, защото извършва неуспешен опит за държавен преврат срещу държавния глава Карлос Андрес Перес.

Именно в този период Флорес се запознава с Николас Мадуро, и то в затвора,

докато двамата са на свиждане на политическия си ментор. Той е 6 г. по-млад от нея и тогава е шофьор на автобус и синдикален лидер. Тя успява да измъкне Чавес от затвора през 1994 г. Междувременно се развежда с първия си съпруг, от когото има 3 деца.

Николас Мадуро се запознава със Силия Флорес, когато той е шофьор на автобус, а тя един от най-добрите наказателни адвокати в страната. СНИМКА: ГЕТИ

През 1997 г. е член на комисията, която осигурява избирането на Чавес за президент през следващата година. С Мадуро стават двойка и двамата се отдават изцяло на политическото движение, което по-късно става известно като Чавизъм.

А когато Чавес за първи път идва на власт през 1999 г., те са възнаградени с висши постове и постепенно разширяват политическото си влияние. По-късно Мадуро ще достигне най-високия пост, но и Флорес не изостава. През 2000 г. двамата стават депутати, а през 2006 г. тя се превръща в първата жена в историята на страната, назначена на поста председател на Народното събрание във Венецуела.

Това е период, през който Силия Флорес извършва преструктуриране на парламента, заменяйки 50 от служителите със свои роднини и познати. По информация на Ройтерс сред новоназначените са четирима от нейните братя и сестри, двама братовчеди и бившият ѝ съпруг. Именно по този повод, когато медиите разкриват схемата ѝ, тя нарича репортерите “наемници” и им забранява да влизат в залата. Това важи до януари 2016 г., когато след новите парламентарни избори контролът над Националната асамблея преминава в ръцете на венецуелската опозиция. “Тук дойдоха членове на моето семейство и аз съм много горда, че те са моето семейство. Ще ги защитавам в Националната асамблея като работници и ще отстоявам публичните конкурси”, казва тя пред местните медии.

През 2012 г. Чавес назначава Флорес за главен прокурор - пост, който тя заема до смъртта му през 2013 година. Именно

той ѝ дава прозвището Първия боец,

както и Мадуро я представя до днес. Когато Николас става президент на Венецуела, двамата официално сключват брак. “Тогава тя отстъпи на втори план, но за мнозина именно Силия е силата зад трона и главният съветник на президента”, казва политоложката Кармен Артеага. Тя припомня и 2015 г., когато в Хаити са арестувани двама племенници на първата дама - Кампо и Франки Флорес. Те са обвинени в опит за продажба на кокаин в САЩ на стойност 20 млн. долара и са осъдени на 18 г. затвор. Прочуват се във Венецуела като “наркоплеменниците”. Според източници на Ройтерс, запознати с делото, сред доказателствата, получени от следователите, има текстови съобщения между задържаните и Флорес, в които те са обсъждали доставката на кокаин с нея.

В следващите години наркотърговията не секва, а Първия боец гради собствена политическа кариера успоредно с тази на съпруга си и понякога заема дори по-високи постове от него. Тя играе активна роля във формирането на политическия курс на страната. “Флорес е съпруга на Мадуро преди всичко, но всъщност е нещо повече: тя е неговият ключов партньор, един от най-близките му довереници и

до голяма степен е помогнала за издигането му”

Това разказва Ева Голингер, американска адвокатка и писателка, която се е срещала с двойката няколко пъти, докато е била съветник на Чавес, но по-късно прекъсва отношенията си с него и написва “Шифърът на Чавес: Разбиване на американската намеса във Венецуела”. Според нея Силия е по-скоро мозъкът на цялото управление, а Мадуро е силата в този тандем.

Докато е първа дама на Венецуела, Флорес на пръв поглед стои встрани от властта и се старае да поддържа дискретен профил. Тя води телевизионното семейно предаване Con Cilia en Familia (в превод “Със Силия в семейството”) и често се появява със съпруга си на официални събития. Но се смята, че зад кулисите е била архитектът на неговото управление. Освен това венецуелският разследващ журналист Касто Окандо, базиран в САЩ, посочва, че като опитен адвокат

Флорес получава специален контрол над съдебната система

и назначава съдии и прокурори, което е от решаващо значение за политиката на страната.

През 2018 г. например, когато след поражението на изборите лидерът на опозицията Хуан Гуайдо призова за свалянето на Мадуро, обвинявайки го във фалшификации, Флорес нарежда на спецслужбите да ѝ предават пряко цялата информация. Това признава по-късно тогавашният шеф на разузнаването Мануел Фигера. “Флорес винаги оставаше зад кулисите, но дърпаше конците”, заявява той пред Ройтерс. Десетки събеседници на агенцията я определят като “проницателен и потаен политик”, който се възползва от положението си и лично води ключови преговори. “Вероятно тя е най-влиятелната фигура след Мадуро”, описва ролята ѝ бившият старши съветник на Белия дом Фернандо Куц.

Затова и в обвинителния акт срещу Мадуро и Флорес се твърди, че те са се облагодетелствали от “мащабен трафик на наркотици”, който е напълнил “джобовете на венецуелските длъжностни лица и техните семейства, като

е подпомогнал и насилствени наркотерористи,

които действат безнаказано на територията на страната и помагат за производството, защитата и транспортирането на тонове кокаин до САЩ”. Според обвинението също така двамата са били част от Картел де лос Солес (Картел на слънцата). Някои анализатори твърдят, че това всъщност не е група, а нарицателно за това как Мадуро е позволил на незаконни мрежи, включващи високопоставени военни, да експлоатират индустрии като контрабандата на кокаин, пише Гардиън.

Флорес е обвинена също, че през 2007 г. е приела подкуп, в замяна на който е трябвало да организира среща между “мащабен наркотрафикант” и директора на Националната служба за борба с наркотиците на Венецуела. Целта е била да се гарантира безопасното преминаване на самолети с кокаин на борда. Според прокуратурата страните са се договорили за месечен подкуп и отделно сума от 100 хил. долара. Показания дава и най-важният информатор на американските следователи Язенки Ламас, който 10 г. е бил телохранител на Флорес. Той е задържан в Колумбия и екстрадиран в САЩ по обвинение в наркотърговия. Ламас сключва сделка с разследващите и в своите признания заявява, че първата дама е знаела за търговията с кокаин, за която са били осъдени нейните племенници. “Тя е ключова фигура в корупцията във Венецуела и особено в структурата на властта. Мнозина я смятат за много по-проницателна и хитра от самия Мадуро”, казва за Флорес Заир Мундарай, бивш старши прокурор.

В обвинителния акт се разкрива, че всъщност племенниците на първата дама са били заловени от американски агенти, докато планирали да транспортират

“стотици килограми кокаин” от президентския хангар

на летище във Венецуела. Планът е бил по този начин Флорес да финансира кампанията си за венецуелския конгрес. Тогава тя става законодател, след като по-рано същата година на днешната опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо е забранено да се регистрира като кандидат.

Флорес и Мадуро обаче отричат всички обвинения. На изслушването в понеделник нейният адвокат Марк Донъли заяви, че тя е претърпяла “значителни наранявания” по време на военната операция - фрактура или сериозна травма на гърба, изискваща пълен медицински преглед.

Силия и Николас със сигурност не са очаквали, че ще загубят властта и позициите си само за няколко часа, но вероятно се надяват да бъдат спасени от доживотен затвор чрез намесата на Владимир Путин.