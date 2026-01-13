Изобретиха система, базирана на AI, която „чува“ кога рибите са гладни

Израелски учени съобщиха, че са разработили система на базата на изкуствен интелект (ИИ), която открива кога рибите са гладни чрез анализ на звуците, които те издават, докато се хранят, предлагайки нов инструмент за по-умна и устойчива аквакултура, пише Синхуа.

Екипът от Националния център за морски култури (NCM) в Ейлат и Израелския технологичен институт са създали алгоритми за машинно обучение, които идентифицират звука, който морските каракуди издават, когато отхапват хранителни гранули, и в същото време филтрират фоновия шум. Това позволява на системата да наблюдава хранителната дейност в реално време и да оценява дали рибите са гладни, сити или стресирани, съобщи БТА.

Контролът на храненето е много важен за аквакултурите, казват учените. В момента фермите за риби разчитат на общи оценки, базирани на диаграми за теглото и храненето. Това може да доведе до прехранване заради увеличаване на количеството на храната и съответно до замърсяване водата, или до недохранване, което стресира рибите, забавя растежа им и предразполага към заболявания.

Базираният на звук метод, който ще бъде публикуван в мартенския брой на списание Computers and Electronics in Agriculture, осигурява измерим, автоматичен и икономичен начин за оптимизиране на храненето и наблюдението на състоянието на рибите.

Подходът е обещаващ за откриване на състояния на стрес и агресия при скариди и стриди, което открива възможности за по-широкото му приложение в управлението на аквакултури.