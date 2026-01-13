Полският президент благодари на Стармър за разположените британски войници в страната му

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полският президент Карол Навроцки благодари на британския премиер Киър Стармър за разположените в страната му британски войници, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

При днешното си посещение в Лондон Навроцки благодари за близо 150-те войници от британските въоръжени сили, намиращи се на полска земя като част от приноса на Великобритания към т. нар. Предни сухопътни сили на НАТО на фона на руската инвазия в Украйна.

Стармър приветства сключеното споразумение полски пилоти на хеликоптери да започнат обучение в Обединеното кралство през следващите два-три месеца - стъпка, която интегрира още повече въоръжените сили на двете страни, се казва в изявление от канцеларията му.

Министър-председателят заяви, че "все по-тясното сътрудничество по отбранителни проекти е добро както за двустранните отношения, така и за европейската сигурност", каза негова говорителка, цитирана от БТА.

Стармър благодари на Навроцки за участието на страната му в "Коалицията на желаещите", създадена от съюзници на Украйна.

"Говорейки за Украйна, лидерите изразиха съгласие, че е много важно да се осигури справедлив и траен мир в Украйна и че на (руския) президент (Владимир) Путин не може да се има доверие", казаха от канцеларията на Стармър.

Навроцки заяви, че Обединеното кралство е най-важният партньор на страната му извън ЕС. "Великобритания е най-важният полски партньор извън ЕС, особено на [...] пазара за износ за полската земеделска продукция", отбеляза той.