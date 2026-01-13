ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джъд Лоу, Никол Кидман, Джейми Лий Къртис - в най-...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22084847 www.24chasa.bg

Съдят румънски гранични полицаи за кражба на цигари от стая за доказателства

3032
СНИМКА: Pixabay

Няколко служители на румънската гранична полиция в окръг Арад (на границата с Унгария) ще бъдат съдени за кражба на над 900 стека цигари от стаята за съхранение на доказателства, предаде Аджерпрес. Нанесените щети на бюджета се изчисляват на над 6 000 000 леи (близо 1,2 млн. евро).

Според прессъобщение на прокуратурата на окръжния съд в Арад по случая ще бъдат съдени шестима души, от които петима са от гранична полиция, пише БТА.

Ръководството на Териториалния инспекторат на граничната полиция в Орадя (окръг Арад) не толерира отклонения от закона или професионалната етика и разглежда всяко подозрение за участие на служители в незаконни дейности с най-голяма сериозност, посочи говорителката на инспектората Лаура Бондар, цитирана от Аджерпрес, миналата година, когато стана известен случаят. 

Тя подчерта, че инспекторатът редовно организира информационни и професионални обучения по превенция на корупцията в съответствие с плановете си за дейност и вътрешните политики за почтеност и професионална етика. 

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново